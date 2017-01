Congrès 2016

Pour vous inscrire

Le programme en bref

Vendredi 18 novembre

Ateliers de perfectionnement

Speed dating de l’emploi : rencontres entre pigistes, étudiants et cadres de médias

Cocktail de bienvenue

Samedi 19 novembre

Ateliers de débats

Le Grand rendez-vous du Congrès : Dans les coulisses des Panama Papers avec Emilia Diaz-Struck , Chef recherchiste à Washington pour les enquêtes internationales du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ)

Gala et remise de prix

Dimanche 20 novembre

Assemblée générale

Vendredi 18 novembre

Ateliers de perfectionnement (formation professionnelle)

Le prix des ateliers de perfectionnement du vendredi est séparé de l’inscription au congrès. On s’y inscrit à la carte.

10h-16h (journée complète)

Faire parler les données : visualisation et cartographie

Salon Aspen AB

Avec Florent Daudens, Directeur de l’information numérique, Le Devoir

Les journalistes disposent aujourd’hui d’outils plus puissants et simples que jamais pour illustrer les données, que ce soit pour trouver des angles ou transmettre de l’information visuelle aux lecteurs. Les participants apprendront à acquérir et à traiter ses données, à créer des graphiques pour leurs articles et même des cartes. Et ce, avec des outils gratuits, en respectant leur heure de tombée!

10h-12h30

Fact-checking : Combattre (et prévenir) la désinformation sur le web

Avec Jeff Yates, Journaliste d’actualité, Journal Métro, et créateur du blogue Inspecteur viral

Les fausses nouvelles pullulent sur web et rendent les techniques de vérification des faits sur Internet indispensables au travail journalistique. Le formateur présentera plusieurs sortes de fausses nouvelles et pour chacune, donnera des astuces permettant de vérifier l’information. Il offrira des ressources web pour faciliter le fact-checking. Puisqu’il n’y a pas de méthode unique pour vérifier les faits d’une histoire, les participants sortiront de la formation avec une panoplie d’outils qu’ils pourront utiliser dans le cadre de leur travail.

10h-12h30

Les limites légales de l’enquête journalistique



Salon Matterhorn C

Avec Mark Bantey et Mylène Lemieux, Avocats en droits des médias, Gowling WLG

Les médias partagent presque quotidiennement des problématiques liées aux enquêtes et aux limites de celles-ci. Plus récemment, la GRC faisait parler d’elle, car elle tentait de forcer Radio-Canada à lui remettre des extraits jamais diffusés d’entrevues. Quand franchit-on les limites? Comment peut-on reconnaître ces dernières ? Quelles sont les implications légales pour un journaliste? Quels sont les réflexes à développer en tant que journaliste? Les avocats répondront à ces questions en se penchant sur des exemples concrets. Ils aborderont, entre autres, les thèmes de l’accès à la propriété, de la remise de documents par une source et de l’accès par les autorités aux dossiers d’enquêtes des journalistes.

10h-12h30

En direct des réseaux sociaux : Facebook Live et Twitter pour les journalistes

Salon Edelweiss AB

Avec Carole Aoun et Marie-Ève Tremblay, Journalistes à Radio-Canada

Les participants exploreront deux réseaux sociaux devenus incontournables en information: Twitter et Facebook. D’abord, ils apprendront à utiliser efficacement Twitter afin de maximiser le rayonnement de leurs contenus. Ils approfondiront comment dénicher et vérifier des informations dans un climat d’urgence. Les formatrices enseigneront également l’utilisation de Facebook Live du choix du sujet jusqu’à la production sur le terrain, en passant par la scénarisation.

12h30-13h30

13h30-16h

Le journalisme d’enquête selon Isabelle Hachey



Salon Edelweiss AB

Avec Isabelle Hachey, Journaliste, La Presse



Les participants apprendront à mener de façon efficace une enquête journalistique. Comment trouver un sujet et le creuser de fond en comble? Comment présenter les informations récoltées de manière à en faire une histoire qui captivera le lecteur? Isabelle Hachey, de l’équipe d’enquête de La Presse, décortiquera les méthodes utilisées dans quelques-uns de ses reportages et partagera avec les participants des astuces pour approfondir leur travail d’enquête.

13h30-16h

Reportage radio : au-delà de la routine



Salon Matterhorn C

Avec Akli Aït Abdallah, Journaliste à la radio de Radio-Canada

Micro, boulot, topo! Oubliez la routine que cette formule pourrait évoquer. Bien au contraire, le reportage radio permet de traiter mille et un sujets, sous mille et une formes. Sous quel angle les aborder? Avec qui? Et le son, et les sons, quelle importance? Et le scénario? Et l’écriture? Comment faire court, comment faire long ? À chacune de ces questions, mille et une réponses et mille et un possibles. On en discute avec le reporter qui a raconté des histoires des quatre coins du monde et qui a remporté, à deux reprises, le Prix de Journalisme des radios francophones publiques (Canada, France, Belgique et Suisse).

Cette formation est offerte en collaboration avec l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.

14h-16h30

Exposing International Wrongdoing with Code and Journalism

Collaborer pour exposer la corruption



Salon Chamonix AB

Avec Emilia Diaz-Struck, Chef recherchiste à Washington pour les enquêtes internationales du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ)

Au cours de cette formation, Emilia Diaz-Struck exposera comment collaborer entre professionnels de différents horizons pour dénicher des histoires inédites. Le travail complice entre journalistes et programmeurs, par exemple, peut donner lieu à des enquêtes brillantes. En utilisant des données parfois recueillies sur des sites obscurs, parfois obtenues par diverses méthodes, la formatrice démontrera comment trouver les incongruités qui deviendront les assises d’une enquête. Du code à l’analyse, elle démontrera l’importance de cette relation de plus en plus féconde entre journalistes et programmeurs. Celle qui a collaboré aux Panama Papers expliquera aussi l’importance de la collaboration internationale entre différents médias et comment y parvenir.

Cette formation est offerte en anglais.

16h30-18h

Speed dating pour les étudiants en journalisme et les journalistes pigistes

Salon Everest AB

En introduction, le Prix Lizette-Gervais fera une courte présentation avec Crystelle Crépeau, Directrice de la rédaction numérique et valorisation des contenu

Animation: Mathieu Charlebois, Blogueur, L’actualité

Réservé aux membres de la FPJQ

Il est impératif de s’inscrire séparément au speed-dating pour y participer. L’activité est gratuite.

Rencontres professionnelles décontractées avec des cadres de médias afin de permettre à tous de mieux se connaitre et éventuellement, de travailler ensemble. Il est conseillé d’apporter des cartes d’affaires.

Avec :

Baptiste Barbe, Chef de pupitre, Journal Métro

Chef de pupitre, Journal Métro Gabrielle Brassard, Co-fondatrice, journaliste et responsable de l’information, Ricochet

Co-fondatrice, journaliste et responsable de l’information, Ricochet Martin Bougie , Directeur général de l’Association des radios communautaires du Québec

, Directeur général de l’Association des radios communautaires du Québec Cédérick Caron, Chef de nouvelles, 24 h Montréal

Chef de nouvelles, 24 h Montréal Marcel Courchesne, ‎ Premier Directeur Opérations journalistiques/ Soutien opérationnel, Radio-Canada

Premier Directeur Opérations journalistiques/ Soutien opérationnel, Radio-Canada Christian Duperron , Chef de nouvelles, Huffington Post Québec

, Chef de nouvelles, Huffington Post Québec Christiane Dupont , Rédactrice en chef, cofondatrice de Journaldesvoisins.com

, Rédactrice en chef, cofondatrice de Journaldesvoisins.com Amélie Gamache , Responsable de l’information, CIBL 101,5

, Responsable de l’information, CIBL 101,5 Martin Gauthier , Chef de l’information, Radio-Canada Ottawa-Gatineau

, Chef de l’information, Radio-Canada Ottawa-Gatineau Philippe Gohier, rédacteur en chef, Vice Québec

rédacteur en chef, Vice Québec Charles Grandmont, Rédacteur en chef adjoint, L’actualité

Rédacteur en chef adjoint, L’actualité René Houle , Directeur régional de l’information, TC Media

, Directeur régional de l’information, TC Media George Kalogerakis , Directeur de l’information, Journal de Montréal

, Directeur de l’information, Journal de Montréal Jed Kahane , Directeur de l’information, Bell Média Québec

, Directeur de l’information, Bell Média Québec Noémie Larouche , Rédactrice en chef, Curium magazine

, Rédactrice en chef, Curium magazine Johanne Lauzon , Rédactrice en chef par intérim, Châtelaine

, Rédactrice en chef par intérim, Châtelaine Catherine Mauffette, Directrice de l’information, Cogeco Nouvelles et Radio circulation

Directrice de l’information, Cogeco Nouvelles et Radio circulation Line Pagé , Présidente du prix Lizette-Gervais

, Présidente du prix Lizette-Gervais Mariève Paradis , Co-fondatrice, Planète F

, Co-fondatrice, Planète F Yann Pineau, Directeur principal – amélioration continue, La Presse

Directeur principal – amélioration continue, La Presse Jean-Philippe Pineault , Directeur de l’information, La Presse Canadienne

, Directeur de l’information, La Presse Canadienne Jules Richer, Rédacteur en chef, Agence QMI

Rédacteur en chef, Agence QMI Marianne White, Adjointe au directeur de l’information, Journal de Québec

En collaboration avec L’Université du Québec à Montréal

18h-21h

Cocktail de bienvenue – offert à tous les participants du congrès

Foyer Everest et Salon St-Moritz

Avec la participation financière de CNW Telbec

Vernissage de l’exposition des meilleures photos de presse de l’année finalistes du prix Antoine-Desilets 2016

En partenariat avec Lozeau (impression des photos) et Encadrex (encadrement)

Samedi 19 novembre

Ateliers

9h-10h15

Combattre le spin, version 3.0

Salon Everest B

Les techniques de relations publiques sont de plus en plus sophistiquées. Des élus ignorent les médias pour véhiculer leurs messages par l’entremise des réseaux sociaux. Des entreprises et des partis politiques détiennent leurs propres chaines de télévision. À l’ère «post-factuelle», comme certains s’entendent déjà pour la décrire, le journaliste n’est plus détenteur de l’information. Le public accède à «l’information» gratuitement, instantanément et n’importe où. Comment combattre le «spin» d’aujourd’hui, qu’il soit politique, économique ou culturel, et trouver la vérité qui se cache derrière?

Cet atelier sera bilingue.

Gary Arpin , Conseiller principal, Cabinet de relations publiques National et ex-journaliste

, Gillian Findlay , Journaliste d’enquête et animatrice, The Fifth Estate, CBC

, Journaliste d’enquête et animatrice, The Fifth Estate, CBC Chantal Hébert , Chroniqueur politique, L’actualité, Toronto Star, Radio-Canada

, Chroniqueur politique, L’actualité, Toronto Star, Radio-Canada Claude Villeneuve, Ex-conseiller politique et chroniqueur au Journal de Québec

Animation : Noémi Mercier, Journaliste, L’actualité

9h-10h15

Mots et maux du terrorisme moderne

Salon Matterhorn ABC

Les attentats djihadistes rythment l’actualité internationale et nationale et s’infiltrent dans de grands débats de société chez nous. Mais au cours des 15 dernières années, la couverture des attentats a évolué pour les reporters, appelés sur le terrain en zone de guerre, mais également sollicités par les médias sociaux et le web, devenus à la fois des sources de recrutement et théâtre de propagande.

Que signifie «radicalisé»? Doit-on parler de violences «islamiques», «islamistes», «djihadistes» ou parfois simplement de troubles psychiatriques? En les nommant, glorifie-t-on ou non les terroristes au point de catalyser leur passage à l’acte? Les rendre anonymes tient-il d’une censure contreproductive?

Benjamin Ducol , Chercheur au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et auteur d’une thèse de doctorat intitulée Devenir jihadiste à l’ère numérique

, Chercheur au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et auteur d’une thèse de doctorat intitulée Devenir jihadiste à l’ère numérique Gabrielle Duchaine , Journaliste, La Presse

, Journaliste, La Presse Michel Moutot , Agence France-Presse, correspondant à New York lors du 11 septembre aujourd’hui en charge de la couverture du terrorisme international à Paris

, Agence France-Presse, correspondant à New York lors du 11 septembre aujourd’hui en charge de la couverture du terrorisme international à Paris Fabrice de Pierrebourg, Journaliste, analyste sur les dossiers de sécurité nationale au 98,5FM et auteur de Montréalistan et co-auteur de Djihad.ca

Animation : Guillaume Lavallée, Reporter international et professeur de journalisme à l’UQAM

9h-10h15

Données ouvertes : à quelle heure le scoop?

Salon Aspen AB

En rendant accessibles de plus en plus de données sur Internet, le gouvernement du Québec dit vouloir une plus grande transparence. Les données ouvertes sont-elles synonymes de transparence? Rien n’est moins sûr, tant par la nature des données disponibles que par les difficultés techniques à en tirer de véritables informations d’intérêt public. On discute de ces nouvelles données ouvertes avec la ministre responsable de l’Accès à l’information, Rita De Santis, et de journalistes experts en la matière qui évalueront leur utilité.

La ministre présentera également les changements que le gouvernement souhaite apporter à la Loi d’accès à l’information et répondra aux questions des congressistes.

Rita de Santis , Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques

, Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques Éric-Yvan Lemay , Journaliste au module d’enquête du Journal de Montréal

, Journaliste au module d’enquête du Journal de Montréal Naël Shiab, Journaliste de données, L’actualité

Animation : Marianne White, Adjointe au directeur de l’information, Journal de Québec

10h15-10h45

Avec la participation financière de Manuvie et de la FNC

10h45-11h45

Sources: quand faut-il accorder l’anonymat?



Salon Aspen AB

Les sources anonymes sont au centre du scandale d’espionnage de journalistes. Parfois, elles sont indispensables. Les sources comme MaChouette ont permis aux journalistes de dévoiler des scandales. En revanche, utilisées à tort et à travers, ou trop souvent, les sources anonymes peuvent miner la confiance du public. Quel impact ont tous ces «Monsieur X» sur la qualité de l’information ? Le panel évaluera comment accorder l’anonymat tout en restant crédible aux yeux du public.

Katia Gagnon , Chef de division aux enquêtes, La Presse

, Chef de division aux enquêtes, La Presse Daniel Leblanc, Journaliste, Globe and Mail



Journaliste, Globe and Mail Jean-Philippe Pineault , Directeur de l’information, La Presse Canadienne

, Directeur de l’information, La Presse Canadienne Isabelle Richer, co-animatrice de l’émission Enquête à Radio-Canada

Animation: Martin Everell, Journaliste judiciaire, TVA Québec

10h45-11h45

Communications gouvernementales: les promesses de Trudeau



Salon Matterhorn ABC

Un an après l’arrivée au pouvoir des libéraux de Justin Trudeau, comment ont évolué les communications gouvernementales? Vivons-nous dans l’ère de transparence promise? Le panel discutera, entre autres, d’accès à l’information, de transparence, et de communications au fédéral. Si l’ère de noirceur du gouvernement de Stephen Harper est chose du passé, que reste-t-il à améliorer?

Joël-Denis Bellavance , Chef de bureau à Ottawa, La Presse

, Chef de bureau à Ottawa, La Presse Manon Cornellier , Éditorialiste, Le Devoir



, Éditorialiste, Le Devoir Jean-Yves Duclos, Ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social

Animation: Michelle Lamarche, Correspondante parlementaire, TVA Nouvelles

10h45-11h45

Ces découvertes scientifiques changeront votre vie

Salon Chamonix AB

Comment parle-t-on de science dans les médias généralistes en 2016? Dans un monde où la course à la nouveauté domine, où les opinions portent parfois ombrage aux faits, où la démarche scientifique est souvent occultée au profit des résultats, les défis du journaliste qui relate de faits scientifiques sont vastes. Au-delà des découvertes scientifiques les plus récentes, les médias font parfois découvrir des pyramides Maya aux enfants et renvoyer la soie dentaire aux calendes grecques !

Olivier Bernard , Auteur du blogue de vulgarisation scientifique le Pharmachien

, Auteur du blogue de vulgarisation scientifique le Pharmachien Valérie Borde , Journaliste scientifique, L’actualité

, Journaliste scientifique, L’actualité Marie Lambert-Chan, Rédactrice en chef, Québec Science

Animation : Jeff Yates, Journaliste d’actualité, Journal Métro, et créateur du blogue Inspecteur viral

11h45-12h

12h-13h15

Lunch

Salon Everest

Mots du président et de la directrice générale

Dernières précisions sur les élections en ligne du conseil d’administration avec le président de l’assemblée générale, Richard Bousquet

Remise de la bourse Arthur-Prévost

13h30-14h30

Nourrir le chien de garde

Salon Matterhorn ABC

L’enquête journalistique n’est pas uniquement l’affaire de grands médias qui disposent de grands moyens. Il s’agit avant tout d’une volonté d’aller plus loin et de comprendre comment faire face aux pressions, internes comme externes, pour dénicher la vérité. Le panel discutera de comment rendre l’enquête accessible à tous, dans les plus petits médias comme les plus grands, dans les métropoles comme en région. Un atelier source d’inspiration, qui (r)éveillera le chien de garde qui sommeille en vous !

Claudine Blais , Réalisatrice-coordonnatrice, Enquête, Radio-Canada

, Réalisatrice-coordonnatrice, Enquête, Radio-Canada Martin Bourassa , Rédacteur en chef du Courrier de Saint-Hyacinthe

, Rédacteur en chef du Courrier de Saint-Hyacinthe André Noël , Journaliste d’enquête et auteur

, Journaliste d’enquête et auteur Félix Séguin, Journaliste d’enquête, Journal de Montréal et TVA Nouvelles

Animation : Alain Saulnier, Professeur invité, DESS en journalisme, Université de Montréal

13h30-14h30

Parce qu’on est en 2016

Salon Aspen AB

Les femmes sont toujours minoritaires aux postes de direction dans les salles de nouvelles et représentent moins de 30% des expertes citées dans les médias, selon des études à l’international et au Canada. Quel impact sur l’information? Les femmes qui exercent la profession dans des secteurs traditionnellement couverts par des hommes doivent-elles ramer deux fois plus fort pour atteindre le même niveau de crédibilité? Chacune des panélistes partagera son expérience avec le fameux plafond de verre et les outils pour le défoncer.

Claudine Douville , Commentatrice de sports, RDS

, Commentatrice de sports, RDS Luce Julien , Rédactrice en chef, Le Devoir

, Rédactrice en chef, Le Devoir Geneviève Lajoie , Correspondante parlementaire, Journal de Québec

, Correspondante parlementaire, Journal de Québec Johanne Lauzon, Rédactrice en chef par intérim, Châtelaine

Animation : Catherine Perrin, Animatrice, Radio-Canada

13h30-14h30

Presse étudiante : fabrique à sens critique

Salon Chamonix AB

Peut-on se former à devenir des «chiens de garde» dès le collégial? Véritable pépinière à journalistes, les médias étudiants peuvent, pour certains, être l’école de la vraie vie et de la rigueur journalistique. Mais lorsqu’on est rattaché à une institution ou financé par une association étudiante, l’indépendance qui doit mener notre métier est-elle mise à mal? Le point sur les bons coups et les défis de ces journaux qui veulent bousculer au-delà des campus.

Ariane Labrèche , Journaliste culturelle, 24 h Montréal et ex-rédactrice en chef de Montréal Campus

, Journaliste culturelle, 24 h Montréal et ex-rédactrice en chef de Montréal Campus Isabelle Labrie , Professeure en journalisme en ATM au Cégep de Jonquière, responsable du journal La Pige

, Professeure en journalisme en ATM au Cégep de Jonquière, responsable du journal La Pige Henri Ouellette-Vézina, Chef de pupitre aux actualités d’Impact Campus et collaborateur à CHYZ, la radio étudiante de l’Université Laval

Animation: Valérie Gaudreau, Journaliste, Le Soleil

14h30-14h45

14h45-15h45

Numérique: la revanche des jeunes

Salon Matterhorn ABC

Dans une récente conférence, le patron de VICE, Shane Smith, lançait ce cri de défiance aux médias traditionnels: «Vous devez remettre vos clés aux jeunes». Le journalisme de demain sera notamment celui fait par et pour les natifs du web. Au sein du milieu, on sent que de plus en plus de médias s’intéressent à cette génération que l’on nomme les milléniaux. Tour d’horizon pour faire de l’information sur mesure pour ce nouveau public.

Simon Coutu , Journaliste, Vice Québec

, Journaliste, Vice Québec Crystelle Crépeau , Directrice de la rédaction numérique, Radio-Canada

, Directrice de la rédaction numérique, Radio-Canada Valérie Duhaime, Directrice du contenu, plateformes numériques, Urbania

Animation: Jean-Hugues Roy, Professeur en journalisme, École des médias, UQAM

14h45-15h45

Conflits d’intérêts: faut-il laver plus blanc que blanc ?

Salon Aspen AB

Un journaliste peut-il signer une pétition à titre de citoyen ou exprimer une opinion à propos de son école publique sur Facebook? Si parfois les conflits d’intérêts sont clairs et nets, certaines circonstances placent les journalistes au cœur des nombreuses zones grises entre la bonne foi et l’accroc à l’indépendance journalistique. Des cas concrets seront soumis à ceux y qui sont confrontés quotidiennement et aux participants de cet atelier hautement interactif qui promet des débats pertinents et colorés.

Ginette Haché , Rédactrice en chef adjointe, L’actualité

, Rédactrice en chef adjointe, L’actualité Yannick Pinel , Rédacteur en chef, Journal Métro et directeur principal de l’information TC Media Montréal

, Rédacteur en chef, Journal Métro et directeur principal de l’information TC Media Montréal Luc Simard, Directeur, diversité et relations citoyennes, Radio-Canada

Animatrice: Annie Desrochers, Animatrice, Radio-Canada

14h45-15h45

Allégations d’agressions sexuelles : procès public ou intérêt public?

Salon Edelweiss AB

Les récentes allégations d’agressions sexuelles ultra médiatisées ont soulevé des questions quant au rôle des journalistes. Faut-il exercer un devoir de réserve lorsqu’une source révèle un cas d’abus qui n’a pas été porté devant les autorités? Si les médias ne sont pas au service des autorités judiciaires, on a dit d’eux qu’ils contribuaient à des procès publics. En pesant l’intérêt public, le panel abordera des exemples concrets récents, dont ceux du député Sklavounos, des policiers de la SQ à Val d’Or, de Jian Ghomeshi, et d’autres. Les femmes qui ont osé parler aux médias ont-elles vu leur procès dérailler, et si oui, quelles responsabilités reviennent aux médias?

Colette Brin , Professeure de journalisme, Université Laval

, Professeure de journalisme, Université Laval Michel Cormier , Directeur général de l’information, services français, Radio-Canada

, Directeur général de l’information, services français, Radio-Canada Rachel Chagnon , professeure au Département des sciences juridiques et directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes

, professeure au Département des sciences juridiques et directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes Sue Montgomery, Journaliste indépendante et auteur

Animation : Andrée Ducharme, Journaliste, TVA Nouvelles

14h45-15h45

Le journalisme québécois vu par les lunettes subjectives de Jean-René Dufort



Salon Chamonix AB

Dans son travail à l’émission Infoman à Radio-Canada, Jean-René Dufort côtoie de près l’homo journalistus québecus et est à même de constater les grandeurs et les misères de la profession. Dans un format « questions et réponses », le chroniqueur de La Presse Patrick Lagacé sondera le plus facétieux des non-journalistes sur sa perception du travail journalistique et de la dynamique médiatique. Après l’entrevue, Jean-René Dufort prendra des questions de la salle (sans l’assistance d’une équipe de relationnistes).

Animation : Patrick Lagacé, Journaliste, La Presse

15h45-16h

16h-17h

Le Grand rendez-vous du congrès : d ans les coulisses des Panama Papers

Salon Everest

De Washington, on reçoit Emilia Diaz-Struck, chef recherchiste pour les enquêtes internationales du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Elle sera interviewée par Gillian Findlay, journaliste d’enquête et animatrice de la CBC, venue de Toronto pour l’occasion.

Au cœur du travail colossal des Panama Papers, Emila Diaz-Struck a coordonné les 370 journalistes des 76 pays qui ont participé à cette grande enquête qui a exposé l’ampleur de l’univers secret des paradis fiscaux.

Elle a contribué à plusieurs autres enquêtes de l’ICIJ, dont les Offshore Leaks, Luxembourg Leaks et Swiss Leaks. Mme Diaz-Struck est, par ailleurs, professeure de journalisme à l’université centrale du Venezuela. Elle a aussi collaboré à plusieurs grands médias, dont le Washington Post et les journaux vénézuéliens El Universal et El Mundo.

Gillian Findlay est journaliste d’enquête et coanimatrice de l’émission phare d’enquête de la CBC, The Fifth Estate. Double récipiendaire du prix Gemini Awards pour meilleure animation, elle a aussi été correspondante à Londres pour la CBC et journaliste à l’étranger pour ABC News. Récemment, elle a réalisé un reportage percutant sur la culture du silence à la CBC à la suite des révélations qui ont mené au renvoi de l’animateur Jian Ghomeshi.

L’entrevue sera menée en anglais.

17h15-18h15

Table de concertation: journalistes sous surveillance



Salon Matterhorn AB

La FPJQ invite les congressistes à participer à un groupe de travail sur la protection des sources journalistiques.

À la lumière des récentes révélations d’espionnage de journalistes, nous profitons du grand rassemblement au congrès pour joindre nos expertises afin de réfléchir à l’avenir de cet enjeu crucial de liberté de presse.

Au-delà de la technologie cryptographique, comment mieux protéger les sources journalistiques?

Quelles sont les voies législatives, au provincial comme au fédéral?

Quels rôles peuvent jouer les médias, les journalistes, la FPJQ?

Ce remue-méninges servira à abreuver la FPJQ pour les travaux qu’elle entreprendra dans les prochains mois.

La table de concertation sera présidée par:

Mark Bantey , Avocat spécialisé en droit des médias, associé, Gowling WLG

, Avocat spécialisé en droit des médias, associé, Gowling WLG Michel Cormier , Directeur général de l’information, services français, Radio-Canada

, Directeur général de l’information, services français, Radio-Canada Christian Leblanc , Avocat, associé principal, Fasken Martineau, représentera des médias à la commission d’enquête sur la surveillance des journalistes

, Avocat, associé principal, Fasken Martineau, représentera des médias à la commission d’enquête sur la surveillance des journalistes Éric-Yvan Lemay , Journaliste au module d’enquête du Journal de Montréal

, Journaliste au module d’enquête du Journal de Montréal Caroline Locher , Directrice générale de la FPJQ

, Directrice générale de la FPJQ Daniel Renaud, Journaliste, crime organisé et affaires criminelles, La Press e

Bienvenue à tous!

17h15-18h

Une idée pour financer le journalisme international

Salon Chamonix AB

Venez découvrir le Fonds québécois en journalisme international lors d’une présentation suivie d’une discussion avec les journalistes à l’origine du projet, Laura-Julie Perreault, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay et Guillaume Lavallée. L’international est indéniablement le parent pauvre de l’information au Québec. Dans un contexte d’érosion des revenus publicitaires des médias et de contraction des budgets de reportage, un groupe de journalistes propose de renverser la tendance en créant un Fonds québécois pour le journalisme international qui serait financé par des donateurs privés et publics sans droit de regard sur l’attribution des fonds, le contenu ou la forme des reportages.

17h15-18h

Perfectionnement express

Protection des sources: les techniques de l’heure pour sécuriser ses communications

Salon Edelweiss AB Avec Tristan Péloquin de La Presse et Naël Shiab de L’actualité Les journalistes sont conviés à venir partager leurs meilleures techniques pour protéger leurs sources et à collaborer entre collègues pour en apprendre de nouvelles. Comment sécuriser ses communications et les rendre imperceptibles aux yeux de ceux qui, on le sait aujourd’hui, vont jusqu’à espionner les journalistes pour mettre le filet sur leurs sources? Les « iMessages » ou les appels « Facetime » provenant d’un iPhone sont-ils plus sécuritaires qu’un message texte ou un appel téléphonique du même appareil? L’application Signal de Whisper Systems, chaudement recommandée par Edward Snowden, est-elle toujours conseillée comme méthode de cryptographie? Cette brève session d’échange est offerte exceptionnellement en marge du congrès en réponse aux évènements récents de surveillance de journalistes par des corps policiers. Ouvert et gratuit pour tous les congressistes. Il n’est pas nécessaire de s’y inscrire d’avance.

17h15-18h45

Cocktail – offert à tous les congressistes



Salle Foyer Everest et Salon St-Moritz

19h

Dîner et gala de remise de prix

Salon Everest AB

Animation : Jean-René Dufort

Remise des prix Antoine-Desilets 2016

Remise des prix Judith-Jasmin 2016

Prix Hommage

Dimanche 20 novembre

10-12h

Assemblée générale annuelle de la FPJQ

Salon Everest A

Dévoilement des élus au Conseil d’administration de la FPJQ

12h

Fin du congrès