Prise de position | FPJQ-Estrie

Hôtel de ville de Sherbrooke Crédit photo | François Montmigny / ICI Estrie

La section Estrie de la FPJQ dénonce à nouveau l’exclusion de journalistes d’une assemblée publique organisée par la Ville de Sherbrooke, le 20 juin dernier. Ce n’est pas la première fois que la Ville utilise le prétexte d’une rencontre privée entre des représentants de la ville et des citoyens pour empêcher des journalistes de faire leur travail. La tactique est d’autant plus choquante que le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, lui-même un ancien journaliste, préside l’Union des municipalités du Québec, un organisme qui devrait faire la promotion d’une information libre et complète.

Le 20 juin s’est tenue une rencontre d’information concernant le projet du Carré Belvédère, dans le secteur Ascot de Sherbrooke. Entre 100 et 120 personnes ont assisté à cette rencontre qui se déroulait dans une salle du bureau d’arrondissement de la ville.

La rencontre a été organisée après que des citoyens eurent créé le Regroupement pour le Boisé Belvédère, afin de signifier au promoteur que son projet ne tient pas compte, selon eux, du patrimoine écologique du secteur. Ils s’opposent à la coupe d’un peu plus de 30% de la prucheraie centenaire. À noter que le projet de lotissement a déjà fait l’objet d’une approbation par le conseil municipal.

Le soir de la rencontre, un relationniste de la ville faisait le guet à l’entrée de la salle et a avisé les journalistes que l’accès à la salle leur était interdit. Motif invoqué, il s’agissait d’une rencontre privée. Il s’agit selon nous d’une atteinte claire et inacceptable au droit du public à une information libre et complète.

Il nous apparaît qu’il s’agit d’un choix délibéré de l’administration municipale pour empêcher les journalistes d’être témoins des échanges entre des citoyens et des dirigeants élus ou employés de la municipalité. Ce qui, en démocratie, est un choix pour le moins douteux.

Nous espérons qu’il s’agira de notre dernière sortie de la sorte. Il nous semble que le vivre ensemble signifie autre chose que des tactiques d’exclusion.

Note : La première version de ce texte contenait des erreurs, veuillez prendre compte de cette version.