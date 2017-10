Perfectionnement en ligne

Martin Patriquin Crédit photo | Maclean's

Avec Martin Patriquin, journaliste pigiste qui collabore avec le New York Times, The Walrus, Maclean’s, et le Globe and Mail.

Martin Patriquin est un journaliste pigiste, qui écrit en anglais sur le Québec. Il est basé à Montréal, mais a été plusieurs années chef du bureau du Québec au Maclean’s. On retrouve ses textes dans The Walrus, The New York Times, Literary Review of Canada, The Globe and Mail, National Report, Report On Business Magazine, entre autres. Il est régulièrement invité comme expert à l’émission Power and Politics, diffusée à CBC.

Le formateur discutera de la façon de gagner la confiance des magazines anglophones, d’obtenir des documents de recherche, de rédiger, et de soumettre des textes aux magazines.

Et :

-Des défis de la couverture politique, à l’ère des spécialistes en relations publiques.

-De la manière de trouver des sujets qui sortent des sentiers battus

-Des différences et des similitudes entre l’écriture quotidienne et l’écriture magazine

-De la manière de rédiger un lead accrocheur et une ligne narrative

Cette formation est offerte en anglais. La description en anglais suit.

Training Course : Magazine Writing

With Martin Patriquin, freelance writer for The New York Times, The Walrus, Maclean’s, and The Globe and Mail.

Martin Patriquin is a Montreal-based writer and pundit. He served as Quebec Bureau Chief for Maclean’s Magazine. He has written for The Walrus, The New York Times, Literary Review of Canada, The Globe and Mail, National Report, Report On Business Magazine, among others. He is also a regular panelist on CBC’s Power and Politics. He is left handed, and enjoys cats.

Martin Patriquin will discuss how to approach magazine stories, obtaining documents and gaining trust.

-Overcoming the challenges of writing about politicians in the age of handlers and flacks

-Finding stories off the beaten path

-Dailies versus long form: similarities and differences

-How to craft a compelling lead and narrative thru line

Visionnez dès maintenant cette formation en ligne en cliquant ici.