Perfectionnement en ligne

Avec Monique Dumont, journaliste à la retraite, ancienne chef recherchiste de l’émission Enquête à Radio-Canada, et experte de la FPJQ en matière d’accès à l’information.

Lorsqu’une municipalité, un ministère ou un organisme public refuse de fournir certaines informations, les journalistes n’ont d’autre choix que de se tourner vers les lois d’accès à l’information. Nous vous proposons un survol des lois provinciale et fédérale, pour vous permettre d’identifier, à partir d’exemples, différentes stratégies et ainsi optimiser vos demandes d’accès à l’information et vos chances d’obtenir des réponses à vos questions.

Qu’est-ce que la Loi d’accès ?

Quelles sont les ressemblances et les différences entre les lois fédérale et provinciale ?

Quelle recherche préalable doit-on faire avant de déposer une demande ?

Quelles sont les stratégies à adopter pour une demande efficace ?

Quels sont les éléments essentiels d’une demande : date, délais, destinataires, éléments de rédaction, signatures et autres dispositions ?

Quelles sont les options de révision après avoir reçu une réponse ?

Cette formation s’adresse aux journalistes qui ont peu d’expérience en matière d’accès à l’information,

Visionnez dès maintenant cette formation en ligne en cliquant ici.