Dossier «vérités et mensonges»

L’engouement actuel pour la vérification des faits remontent à avril 2009, alors que PolitiFact remporte un prix Pulitzer pour sa couverture des présidentielles américaines grâce à son utilisation « du pouvoir d’Internet [afin] de séparer la rhétorique de la vérité ». Depuis, des journalistes et des chercheurs de partout aux États-Unis s’inspirent des méthodes du St. Petersburg Times (rebaptisé depuis Tampa Bay Times). Plus récemment, la candidature présidentielle de Donald Trump – puis son élection – a nourri l’intérêt planétaire pour ce que les anglophones nomment le fact checking. Le nombre d’enquêtes et de sites spécialisés a explosé, au point où le Poynter Institute publie une infolettre hebdomadaire sur le sujet.

Au Québec, la figure la plus connue en est sans doute l’Inspecteur viral, du nom du blogue créé par Jeff Yates en 2014. « J’ai fait un reportage sur le phénomène des fausses nouvelles qui m’a amené à prendre contact l’équipe de Viralgranskaren à Metro Suède, se souvient celui qui était alors journaliste à Métro Montréal. J’ai trouvé super cool qu’un média traditionnel fasse un blogue de vérification des nouvelles virales, donc j’ai importé l’idée. » Ainsi que le nom, qu’il a traduit en français. D’ailleurs, l’Inspecteur viral – désormais indépendant, son auteur étant devenu chroniqueur pour ICI Grand Montréal – se limite dans ses billets aux contenus douteux qui sont partagés dans cette langue au Québec.

Il lui arrive, quoique très rarement, de traduire ses textes. « Il y avait quelques histoires sur les réfugiés syriens qui circulaient beaucoup au Canada anglais, donc je l’ai fait, car personne d’autre n’avait fait de vérification à ce sujet », illustre-t-il. Si les réfugiés — et les conspirations — constituent un thème récurrent, les sujets abordés demeurent très variés. « Au début, c’était moi qui trouvais les nouvelles douteuses, mais depuis que j’ai lancé la page Facebook, c’est presque exclusivement des lecteurs qui m’envoient des suggestions, et ils sont vraiment une bonne source », note le blogueur.

M. Yates n’hésite pas à en transférer certaines à des vérificateurs plus spécialisés, surtout quand il est question de sciences et de santé. Il les relaie principalement au Nutrionniste urbain et au Pharmachien, deux professionnels adeptes de la vérification de faits en ligne, à la radio et à la télévision. Dans la même lignée, l’Agence Science-Presse a reçu du financement en 2016 pour son blogue Le Détecteur de rumeurs.

Vérification multiplateforme

Le blogue C Pas vrai ! de la journaliste Khady Beye sur le site web de Radio-Canada International se rapproche de ce que fait l’Inspecteur viral, mais son rythme de publication est beaucoup plus lent. De l’autre côté du spectre, l’équipe du Polygraphe de l’info des services français de Radio-Canada tente de produire une vérification de faits par jour, ou au moins trois par semaine. « Nous en faisions depuis des années durant les campagnes électorales, raconte Ginette Viens, première directrice Nouvelles et déploiement journalistique. À la suite de la campagne fédérale de 2015, nous avons confié à un journaliste le mandat de poursuivre au quotidien. » S’y greffe une rédactrice en chef responsable ainsi qu’une recherchiste et un réalisateur à mi-temps.

Les sujets abordés peuvent découler d’une rumeur, d’un fait divers ou du talk of the town. « Pour l’instant, ça se décide entre nous à la fin de la réunion de production du matin, mais nous voulons ouvrir la porte aux questions du public », assure Mme Viens.

L’équipe doit cependant être capable d’effectuer les vérifications très rapidement, car vers 13 h, le réalisateur doit avoir la majorité du matériel en main pour lancer sa recherche d’images afin de terminer le montage à temps pour le Téléjournal. Le Poylgraphe est d’abord pensé pour une diffusion télé, puis adapté pour une capsule radio d’une minute à une minute trente ainsi qu’un article web. « C’est un travail qui est exigeant dans sa démarche », admet la directrice responsable.

Accès à l’information et aux ressources nécessaires

À des milliers de kilomètres, Africa Check a décidé de produire des émissions de radio bimensuelles de 30 minutes consacrées à la vérification de faits. « Le taux d’analphabétisme est assez élevé au Sénégal, donc la radio est le média le plus accessible », explique Assane Diagne, rédacteur en chef pour l’Afrique francophone, dont la petite équipe est basée à Dakar. Ses collègues anglophones font de même à Johannesburg, en Afrique du Sud. Leur méthodologie est la même que dans leurs articles en ligne : présenter les faits, faire intervenir des experts, synthétiser la recherche documentaire, puis tirer une conclusion.

Fondée en 2012, Africa Check est la première organisation du genre sur le continent et depuis novembre 2015, probablement la seule qui publie dans la langue de Senghor. « Je pense que notre travail est plus difficile que dans les pays occidentaux, car nous sommes confrontés à un grand problème d’accès à l’information, fait remarquer M. Diagne. Et même quand nous y avons accès, les données sont souvent incomplètes ou non actualisées. »

Africa Check remet des prix annuels afin de reconnaitre les efforts africains de vérification de faits. En 2016, ils ont étudié 140 candidatures en provenance de 22 pays, un record. Un engouement qui transparait dans leurs publications Facebook, qui récoltent plusieurs dizaines de réactions, ainsi que dans les fréquentes reprises de leurs articles par des médias de la sous-région. Plus près de nous, l’Inspecteur viral compte 10 000 abonnés Facebook et chaque capsule du Polygraphe de l’Info rejoint des centaines de milliers de personnes.

Malgré ces succès, les initiatives de vérification de faits québécoises demeurent rares. « La santé financière des médias est extrêmement fragilisée, donc toutes les entreprises de presse n’ont absolument pas les moyens d’en faire tout le temps, soulève Ginette Viens. Même à Radio-Canada, c’est déjà un luxe d’avoir la possibilité d’y affecter des ressources. Toutefois, en campagne électorale, c’est un must pour tous ; une excellente occasion de démontrer notre rigueur et notre crédibilité. »

Une tendance mondiale

Au cours des dernières années, de nombreuses ressources de vérification des faits aux formats variés ont été créées un peu partout sur la planète. En voici quelques-unes, accessibles en français ou en anglais :

Africa Check : organisation sans but lucratif africaine bilingue

BuzzFeed News : nombreux reportages de Craig Silverman, basé à Toronto

Correctiv : organisation sans but lucratif allemande

Désintox : rubrique du quotidien français Libération

FactCheck.org : projet de l’Annenberg Public Policy Center (Université de Pennsylvanie)

FactChecker.in : initiative indienne de la Spending & Policy Research Foundation

FactCheckNI : projet sans but lucratif de la Northern Ireland Foundation

First Draft News : collectif mondial de médias sans but lucratif

Full Fact : organisation sans but lucratif basée à Londres

HoaxBusters.com : site français spécialisé dans les fraudes et les canulars en ligne

Hoax-Slayer : site australien spécialisé dans les fraudes et les canulars en ligne

Hoaxeye : blogue finlandais spécialisé dans les photos modifiées ou hors contexte

International Fact-Checking Network : rassemblement mondial d’organisations de vérifications de faits affilié au Poynter Institute for Media Studies

Le vrai du faux : segment de radio quotidien sur France Info

Les Décodeurs : plateforme web du quotidien français Le Monde

Pesa Check : site kenyan spécialisé dans les statistiques et les données économiques

@PicPedant : compte Twitter spécialisé dans les photos modifiées ou hors contexte

PolitiFact : site indépendant créé par le quotidien floridien Tampa Bay Times

Reality Check (x3) : rubrique du quotidien britannique The Guardian, aussi une rubrique télévisée et web du réseau BBC au Royaume-Uni et un segment de l’émission UpFront d’Al Jazeera English à Washington D.C.

Snopes : site privé américain qui dément des rumeurs qui circulent en ligne

South Asia Check : initiative sans but lucratif de l’organisation Panos South Asia

The Fact Checker : rubrique du quotidien américain The Washington Post

VERA Files : blogue publié par un regroupement de journalistes philippins

Benoîte Labrosse, journaliste indépendante