Alexandre Taillefer, nouveau patron de presse

Article paru dans le Trente Printemps 2017 | Par Pierre Tourangeau, journaliste à la retraite, et ancien ombudsman et directeur de la salle des nouvelles à Radio-Canada.

Après Voir, il a mis la main sur L’actualité, convaincu encore une fois du succès de sa transaction et de l’avenir du magazine. Portrait de celui qui veut développer un nouveau modèle d’affaires pour ses médias et qui voit grand.

En entrevue, ça saute aux oreilles : l’homme a de la vision. Ou « des » visions ? Vision d’un Québec numériquement solidaire pour résister aux impérialistes Google, Amazon et autres Facebook pilleurs de profits ; vision d’un capitalisme « humain, plus social » ; vision d’un nouveau modèle pour « monétiser » le stock publicitaire des médias traditionnels ; et, à la base de tout, vision de rentabilité et d’avenir là où tous ne voient plus que pertes et déclin.

Chez les entrepreneurs, Alexandre Taillefer est respecté, même si ses stratégies font parfois sourciller. Comme ce saut dans le taxi au moment même où l’industrie se battait contre UberX, ce barbare débarqué du Web, qui cassait les prix et la valeur des permis. Qu’à cela ne tienne, arrive le chevalier Taillefer sur son beau cheval écolo : voitures électriques, chauffeurs mieux payés, application mobile, wi-fi à bord, paiement en ligne… Aujourd’hui, sa firme, Taxelco, possède presque tous les taxis à Montréal, Téo, Taxi Hochelaga, Taxi Diamond…

Rentable ? On verra. En tout cas, Taillefer n’a pas que des visions, il a aussi, c’est évident, le sens des affaires et, peut-être surtout, de l’audace.

Dixit un de mes vieux potes des milieux d’affaires :

« Quand on réussit, c’est de l’audace, quand on se plante, c’est de la bullshit. Jusqu’ici, il a réussi. »

Et du bagout, une certaine théâtralité, comme on l’a vu quand il jouait les « dragons » à la télévision. Tout ça en fait un bon vendeur.

Mais un bon acheteur ?

Car qu’a donc en commun Taxi Diamond avec Voir et L’actualité, ses acquisitions dans le monde des médias ?

Réponse : des marques de commerce fortes, qui ne se vendent pas chers parce qu’elles sont dans des marchés en forte décroissance. Des occasions, donc, pour un investisseur qui croit pouvoir les redresser.

« J’y vois des possibilités intéressantes, confirme Taillefer. Avec la descente aux enfers de leurs revenus publicitaires, les médias se vendent à prix d’aubaine. La relation de confiance des Québécois avec une marque comme L’actualité a une très grande valeur. On peut bâtir là-dessus. Il suffit de convaincre les annonceurs et de monétiser adéquatement la relation entre la publication, les annonceurs et l’auditoire. »

Un objectif essentiellement mercantile : on est en affaires ou on ne l’est pas.

Mais, bon. Ce n’est pas comme si personne n’avait essayé depuis 20 ans de « convaincre les annonceurs ».

La pub, pour les médias imprimés, c’est le nerf de la guerre. Et elle croit avoir trouvé ailleurs, sous toutes sortes de déguisements, des manières plus efficaces et moins coûteuses de séduire ses publics.

Un beau cas : Marriott, la grande chaîne hôtelière qui tapissait des magazines comme L’actualité, préfère aujourd’hui financer la course à travers le monde d’un champion chasseur de Pokemon dont on rapportera ad nauseam les exploits sur Facebook et consorts en prenant bien soin de rappeler QUI l’hébergeait gracieusement à Hong Kong, Paris et Sidney. Coût de l’opération : une dizaine de milliers de dollars, contre 21 000 $ pour une page dans L’actualité.

On pourrait deviser longtemps à comparer la valeur, pour Marriott, d’un million de chasseurs de Pokemon à celle de 900 000 lecteurs de L’actualité, des consommateurs haut de gamme, financièrement à l’aise, qui voyagent…

Toujours pertinents

C’est sans doute ce genre de comparaison qui convainc Alexandre Taillefer que les médias traditionnels n’ont pas dit leur dernier mot.

« J’ai la ferme conviction que les modèles de publicité traditionnels sont au moins aussi efficaces que ce que les GAFA[1] essayent de nous vendre. Ceux-ci ont réussi à développer des indices de performance : nombres de visiteurs, de clics, etc. Il nous faut absolument démontrer la rentabilité de nos modèles médiatiques. Je suis convaincu que le coût de la publicité sera bientôt déterminé par les revenus qu’elle générera plutôt que par des exemplaires vendus ou des clics. »

Un succès qu’il cite souvent : Gesca, qui s’est servi de la capacité publicitaire invendue de ses publications pour faire mousser vigoureusement son courtier immobilier Du Proprio.

« Ils ont fait exploser la part de marché de Du Proprio au Québec. À tel point qu’ils ont vendu cette entreprise-là l’an dernier pour 50 millions de dollars. En liquidant simplement leur stock publicitaire, ils auraient obtenu au plus quelques millions de dollars. »

« Il faut trouver des moyens de monétiser autrement la capacité publicitaire des médias. »

Et c’est justement ce qui l’a attiré chez Voir : une relation tripartite avec les annonceurs et le public qui a été créée par ses anciens propriétaires et qui repose sur le paiement « en nature » de la publicité.

Par exemple : plutôt que de payer 1000 $ pour sa publicité, un restaurant va remettre dix bons d’achat de 100 $ à Voir, qui s’occupera ensuite, avec sa Boutique Voir en ligne, de les offrir au public à des conditions avantageuses.

C’est une variante du traditionnel contrat-échange. Genre : « Tu passes ma pub de concessionnaire, je te fournis un char gratis. » Ce système atteint vite ses limites, d’où sa marginalité.

Mais, en vendant elle-même au public les produits et services obtenus en échange de la publicité, la publication a élargi le spectre de ce troc nouveau genre. L’annonceur y trouve doublement son compte : sa pub est diffusée et il est mis en contact direct avec de nouveaux clients potentiels. Aujourd’hui, Voir tirerait de ce système au moins 75 % de ses revenus

Depuis qu’il a acquis Voir, Taillefer a poussé le concept plus loin en créant la plateforme Média Boutique, qui offre à tous les médias de vendre pour eux les produits et services obtenus contre publicité.

Ce n’est pas con. Mais ce qui marche avec les petits annonceurs locaux – restaurants, marchés, spas, auberges, qu’on trouve sur boutique.voir.ca – fonctionnera-t-il avec les annonceurs nationaux de L’actualité : transporteurs aériens, chaînes hôtelières, fonds d’investissements ?

Grand dessein

Taillefer, en tout cas, le croit. Comme il croit aussi qu’il faudra en faire beaucoup plus pour assurer la pérennité des médias traditionnels, laquelle, dit-il, est intimement liée à celle des détaillants québécois en butte aux géants du commerce électronique.

« Les détaillants et les médias québécois ont aujourd’hui des ennemis communs. Nous avons l’obligation de nous liguer contre ces géants qui attaquent nos marchés et mettent en péril nos médias et nos détaillants. Chacun de notre côté, on n’y arrivera jamais, d’où l’importance de s’unir pour créer une marque forte en commerce électronique. Nous, on veut faire travailler tout le monde ensemble. »

Méchant contrat ! Qui ne plaira sans doute pas beaucoup à ceux qui, au Québec, réussissent, plutôt bien merci, en commerce électronique. Parlez-en à Altitude Sports, à Frank & Oak, à Renaud-Bray, à Aldo et à bien d’autres qui bouffent leur concurrence traditionnelle.

En parallèle, il rêve de fédérer tous les médias du Québec autour d’une « régie publicitaire » qui parlerait pour tous aux annonceurs qui veulent s’adresser au marché québécois.

Car Alexandre Taillefer, longtemps jeune entrepreneur, a fait ses sous à l’âge où d’autres se contentent de vouloir sauver le monde. Aujourd’hui, à 45 ans, il se rattrape avec les moyens qu’il a.

« Dans la plupart des projets où je m’engage, il y aussi un volet, je dirais, social. Avec L’actualité, comme avec Voir, je veux contribuer à sauver une industrie importante pour l’avenir et l’autonomie culturelle et économique de notre province. » (Ici, petite parenthèse : il est amusant de relever qu’il a placé ses deux magazines sous l’ombrelle de Mishmash Media, qui se définit comme un « collectif expérientiel en développement culturel » ; mishmash est un mot anglais signifiant « confused mixture », mélange confus…)

Les ambitions de Taillefer dépassent donc de loin la somme de ses intérêts dans Voir et L’actualité, qui sont, entre autres, des instruments de son grand dessein.

« C’est ce qui fait qu’aujourd’hui je peux faire partie de la game, tester mes concepts et démontrer leur pertinence. »

Ce grand dessein et ces visions le mèneront-ils en politique ? Ceux qui le fréquentent pensent que oui ; lui-même, sur d’autres tribunes, n’a pas nié qu’un jour peut-être… Où ira-t-il ? Bien malin qui saurait le dire.

Mon vieux chum branché business, à nouveau : « Le gars est un queer politique, il flirte avec tout le monde. C’est un capitaliste progressiste, nationaliste culturellement, libéral de gauche. »

Bref, un beau mishmash.

L’ACTUALITÉ, À COURT TERME

Le magazine L’actualité était encore rentable sous Rogers, il le sera plus sous Mishmash, promet le nouveau patron, qui n’a pas du tout l’intention de mettre fin à sa version imprimée.

D’abord, moins de frais fixes que dans la machine de Rogers, c’est déjà ça de pris. Fin mars, le magazine a aussi déménagé dans plus petit et moins cher.

Ensuite, la publication pourra encore compter sur la publicité nationale vendue par l’équipe de Rogers. Le groupe a toujours besoin d’un véhicule francophone pour convaincre les marques qui souhaitent annoncer d’un bout à l’autre du Canada.

À compter de septembre, le magazine passera de 18 à 12 éditions, question d’éliminer celles qui n’attiraient presque plus de pub. On avait fait la même chose avec Voir, l’hebdomadaire devenu mensuel. Promesse du nouvel éditeur : aucune coupe dans le personnel journalistique et le contenu rédactionnel, il faut conforter la qualité de L’actualité.

En septembre aussi, nouvelle facture graphique, nouvelle allure…

On veut optimiser la synergie entre Voir et L’actualité. En publicité notamment. Et en tirage : on offrira Voir aux quelque 100 000 abonnés de L’actualité, dont le site Web est maintenant géré par Voir. Les versions mobile et tablette seront bientôt rapatriées de chez Rogers en même temps que s’amorcera la réflexion sur la stratégie numérique du magazine.

[1] Acronyme de plus en plus utilisé pour désigner les géants du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon…