Julia Kamula, vice-présidente principale aux Solutions aux communautés locales de TC Media, et Mark Lever, président et chef de la direction de SaltWire Network. Crédit photo | Nigel Armstrong / The Guardian

TC Transcontinental a vendu son portefeuille de 28 publications dans les provinces de l’Atlantique ainsi que quatre usines d’impression à SaltWire Network le 13 avril. Le montant de la transaction avec la société mère du quotidien The Chronicle Herald, dont les employés sont en grève depuis plus d’un an, n’a pas été dévoilé.

« C’est SaltWire qui, il y a quelques mois, nous a fait part de son intérêt », a expliqué Katherine Chartrand, directrice des communications externes de Transcontinental, à La Presse canadienne. « Ces journaux étaient rentables. »

SaltWire Network devient ainsi le plus grand groupe médiatique des provinces de l’Atlantique avec 35 publications au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard.

