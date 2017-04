Le président et chef de la direction de Transcontinental, François Olivier. Crédit photo | Lorena Rocha

L’entreprise TC Transcontinental a annoncé mardi qu’elle mettait en vente 92 publications locales et régionales québécoises, ainsi qu’une publication ontarienne.

Le quotidien gratuit montréalais Métro est du nombre, mais pas les 15 publications du Groupe Solutions d’affaires, telles Les Affaires, Finance et Investissement et Constructo, spécialisées dans les secteurs de la finance et de la construction.

Le président et chef de la direction de Transcontinental, François Olivier, s’attend à vendre au moins la moitié des 93 titres, qui ont été divisés en en 27 sous-groupes régionaux. « Nos journaux, malgré les défis, sont rentables. Nous n’allons pas donner ou fermer des publications qui sont rentables », a-t-il assuré mardi en affirmant que celles qui ne seront pas vendues continueront d’être gérées par TC.

Une précision qui rassure le président de la FPJQ, Stéphane Giroux. « S’ils ne trouvent pas preneurs, on ne peut toutefois pas forcer l’entreprise à conserver des journaux qu’elle ne veut plus, a-t-il précisé à Radio-Canada. Il y a des risques qu’on se retrouve avec des publications abandonnées qui ne survivront pas. Ces journaux sont souvent la seule source d’information locale en région. »

Du côté d’Hebdos Québec, le directeur général, Gilber Paquette, a qualifié la mise en vente d’« opportunité de développement ». « Des joueurs indépendants pourraient acquérir des titres et de petits groupes d’investisseurs régionaux pourraient s’unir », a-t-il fait valoir.

Soulignons que jeudi dernier, la directrice des communications externes de Transcontinental, Katherine Chartrand, avait affirmé à La Presse canadienne que les journaux régionaux québécois de TC n’étaient pas à vendre.

