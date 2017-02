Perfectionnement

SONY DSC SONY DSC

Avec Nicolas Langelier, rédacteur en chef, Nouveau Projet

À propos du formateur

Nicolas Langelier est le rédacteur en chef de Nouveau Projet (magazine de l’année au Canada en 2015, finaliste à ce même titre en 2014 et 2016) et le directeur de l’entreprise sociale Atelier 10, qu’il a tous les deux fondés. En tant qu’éditeur, il a travaillé plusieurs livres avec leurs auteurs, dont Samuel Archibald, Fanny Britt et Rafaële Germain.

Journaliste et chroniqueur depuis près de 20 ans, il a collaboré pendant plusieurs années à La Presse et à Radio-Canada, entre autres. Il a été finaliste aux Prix du magazine canadien en 2008 (essais), 2012 (reportages) et 2014 (essais). Son roman Réussir son hypermodernité et sauver le reste de sa vie en 25 étapes faciles a été finaliste au Prix des libraires du Québec.

Description et objectifs

On parle beaucoup de storytelling, en ce moment. Le mot est à la mode, que ce soit dans le domaine de la production radio ou du journalisme écrit. Mais que signifie-t-il vraiment? Et surtout, comment mieux le maitriser afin de raconter des histoires plus captivantes et mémorables?

Cet art vieux comme l’humanité a ses techniques, ses codes et ses secrets, et ceux-ci sont particulièrement utiles, à une époque d’attention fragmentée et d’avalanche d’information. Dans cet atelier, nous examinerons ces techniques, avec comme objectif de permettre aux participants d’être en mesure, avec le même matériel de base et quel que soit le médium, de raconter de meilleures histoires.

Où et quand

Le mercredi 15 mars 2017 de 18h30 à 20h30 , à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis