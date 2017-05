Perfectionnement

Avec Pierre St-Arnaud, journaliste à La Presse canadienne.

Pierre St-Arnaud est journaliste reporter à La Presse canadienne depuis 1990. Auparavant, il était à l’emploi de la défunte station de radio CJRP-AM à Québec, où il a travaillé comme chef d’antenne et reporter après ses études en journalisme à l’Université Laval.

La couverture institutionnelle : comment sortir d’une conférence de presse avec (au moins) une nouvelle

– La prise de notes efficace

– La préparation avant et sur place

– L’importance de la collaboration

– La période de questions : surmonter le syndrome de l’imposteur

– Comment préparer des questions selon le contexte… et obtenir des réponses

– La vérification des faits

– Le traitement de communiqués

Cette formation vise à outiller les journalistes pour le travail de terrain le plus commun dans le métier en démontrant, à l’aide de nombreux exemples, comment aller au-delà de la simple annonce, les manières de mettre celle-ci en contexte et les pièges les plus fréquents à éviter.

Mardi 16 mai 2017 de 18h30 à 20h30, à la FPJQ (1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal)

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

