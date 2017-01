Ce n’est plus un secret ni une lubie, sécuriser ses communications est devenu un prérequis essentiel pour de nombreux journalistes dans l’exercice de leur métier.

En venant en aide aux journalistes à l’étranger, qui risquent parfois leur vie, l’organisme Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) a recueilli les meilleures pratiques pour éviter d’être surveillé.

Pourquoi faut-il éviter Skype? Comment devenir invisible sur les réseaux sociaux? Comment bloquer ceux qui s’infiltrent dans nos téléphones cellulaires et nos ordinateurs, et tout autre appareil qui utilise Internet?

La FPJQ offre justement une formation sur la cybersécurité le 31 janvier prochain. Pour s’inscrire

Surveillance, vol d’identité, harcèlement… Cette banque de conseils pour aider les journalistes à se protéger et protéger les autres contre les vulnérabilités numériques dont certains États et acteurs non étatiques abusent arrive à point.

Financée par l’Open Technology Fund, cette ressource expose des façons simples de sécuriser sa vie numérique en expliquant quels risques sont associés à l’utilisation des différents outils et plateformes numériques.

Pour consulter l’outil : Journalistes en détresse : sécuriser votre vie numérique