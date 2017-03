Dossier «vérités et mensonges»

Science, rumeurs et médias ne font pas toujours bon ménage

L’amorce est classique : « Une nouvelle étude démontre que… » La suite nous annonce que le café prévient (ou cause) le cancer, que la consommation de lait ou de chocolat noir augmente (ou diminue) le risque d’obésité, que les gens bilingues sont plus (ou moins) stressés, ou un million d’autres constats du genre, tôt ou tard contredits par une autre « nouvelle étude qui démontre que… » De quoi donner l’impression que la science dit tout et son contraire. Et que, en fin de compte, chacun peut choisir les résultats qui lui conviennent. Bienvenue au cynisme !

En mai dernier, le comédien et humoriste britannique John Oliver a consacré à ce phénomène des « nouvelles études » sa chronique hebdomadaire, Last Week Tonight, sur HBO . Décapant comme toujours et hélas vrai ! Le problème, constate-t-il, c’est que, dans presque tous les cas, les résultats de ces « nouvelles études », même si elles reposent sur de la bonne science, n’ont rien à voir avec la vie réelle.

Au dernier congrès de la FPJQ, Valérie Borde, blogueuse de sciences à L’actualité, a fait le même constat. « Savez-vous combien d’articles sont publiés chaque jour dans les revues de recherche à travers le monde ? », a-t-elle demandé aux journalistes présents dans la salle. « 7000 articles ! Et pourquoi n’entendez-vous jamais parler de la grande majorité d’entre eux ? C’est que les services de relations publiques des universités et des centres de recherche ou les éditeurs des revues sélectionnent les résultats qui leur semblent les plus attrayants pour les médias. Mais ce ne sont pas toujours les plus significatifs. »

Méfiez-vous des communiqués

En fait, une lecture minutieuse des articles publiés dans les revues de recherche nous révèle souvent qu’ils ne disent pas du tout ce qu’annoncent les communiqués de presse… ou que le contexte réel de l’expérience citée n’a rien à voir avec les conclusions qu’on en tire. Un composé chimique qui diminue le stress de souris étudiées dans un labyrinthe de laboratoire ne garantit pas la détente de l’homme ou la femme qui consommera la même molécule dans son brocoli ! Et une étude qui établit une corrélation significative entre la prise d’un médicament et l’amélioration de la santé, dans un groupe soigneusement sélectionné de 45 personnes, a bien peu de chances d’être confirmée pour une population entière.

« Le premier conseil que je vous donnerais, dit Valérie Borde, c’est de ne jamais rapporter les études ponctuelles, mais de regarder plutôt l’ensemble des recherches dans le secteur touché, en prenant du recul. » Et si, de fait, une « nouvelle étude » semble assez surprenante pour mériter qu’on s’y arrête, ajoute Marie Lambert-Chan, la nouvelle rédactrice en chef de Québec Science, aussi présente à cet atelier, il ne faut pas se contenter de rapporter le communiqué, mais lire l’article original, parler aux chercheurs qui l’ont publié et consulté d’autres équipes qui ont étudié le domaine… ayant parfois obtenu des résultats contraires.

Pourquoi ne le fait-on pas plus souvent ? « D’abord, le manque de ressources incite certains médias à rapporter des résultats scientifiques spectaculaires sans vérifier les faits. Il existe ensuite de la mauvaise science, des études mal ficelées parce que les scientifiques travaillent aussi sous pression », reconnaît-elle.

La prolifération de la mauvaise science

Sans oublier les cas, plus rares mais réels, de recherches frauduleuses. Le biologiste Ferric C. Fang, de l’Université de Washington, a publié une étude en 2012 portant sur 2047 articles de science biologique ayant été retirés après leur publication. Sa conclusion : deux tiers de ces articles ont été écartés pour cause d’inconduite scientifique, qu’il s’agisse de fraude ou de plagiat, et seuls 23 % l’ont été pour une erreur.

En théorie, le système de publication des résultats dans des revues arbitrées par des pairs (des spécialistes du même domaine) garantit que de telles erreurs ou fraudes seront vite débusquées. Car, pour qu’un article soit accepté, il faut que la méthodologie précise de la recherche soit divulguée. Si le résultat est vraiment étonnant, d’autres labos voudront le tester et ils découvriront rapidement les failles.

Mais, en pratique, sur les 7000 recherches publiées chaque jour, une infime partie sera mise à l’épreuve. Surtout si le résultat en question semble plausible. Personne ne veut perdre du temps à vérifier ce qu’un autre labo a démontré ; aucun organisme de financement de la recherche ne veut payer pour des résultats déjà connus ; et bien peu de revues savantes voudront publier la deuxième recherche sur le même sujet. « Il n’y a pas de prix Nobel pour la vérification des faits. Ni pour avoir été le deuxième à faire une découverte ! », lance John Oliver avec humour.

Avec la multiplication des revues scientifiques électroniques, le problème s’est amplifié. Dans bien des cas, les comités de pairs sont bidons, les articles sont peu lus et des recherches mal foutues passent facilement dans les mailles du filet.

Le pouvoir amaigrissant du chocolat noir

En 2013, le journaliste John Bohannon a soumis un faux article à un grand nombre de revues scientifiques électroniques qui prétendaient avoir mis en place des comités de lecture. Moins de 40 % d’entre elles ont fait suivre son article à des pairs.

L’année suivante, dans le cadre d’un documentaire du réalisateur allemand Peter Onneken, il a mené une « vraie » étude scientifique sur les bienfaits de la consommation du chocolat noir, étude qui démontrait que la consommation quotidienne de chocolat à haute teneur en cacao accélérait la perte de poids chez des gens à la diète. L’article a été envoyé à la revue International Archives of Medicine, sous la signature de « Johannes Bohannon, Ph. D, « directeur de recherche à l’Institut de nutrition et santé », un faux organisme pour lequel il venait de créer une page Web. Non seulement l’article a été publié (sans révision par des pairs), mais il a été repris par plus d’une centaine de médias, dans 20 pays et en 12 langues .

Bien peu de journalistes l’ont appelé avant de diffuser la nouvelle. Ceux qui l’ont fait lui ont posé des questions périphériques (comment expliquez-vous ce résultat ? Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui veulent perdre du poids ? Etc.). Un seul journaliste lui a demandé d’indiquer la taille de son échantillon (15 personnes seulement) et les variables étudiées. En fait, il avait choisi de mesurer 18 effets possibles (perte de poids, taux de cholestérol sanguin, pression sanguine, bien-être, etc.) ; avec un échantillon aussi restreint, les outils statistiques lui donnaient plus de 60 % de chances de trouver au moins un effet faussement positif. C’est ce que les scientifiques appellent le P – hacking (qu’on pourrait traduire par « aller à la pêche aux facteurs significatifs ») : on étudie tellement de variables qu’on finit toujours par en trouver une, deux ou trois qui apparaîtront significatives. C’est la façon la plus sûre d’obtenir rapidement des résultats publiables… même s’ils se révéleront ultérieurement faux.

Les chercheurs qui commettent ce genre d’errance ne le font pas tous pour frauder. Une étude qui révèle une relation potentiellement significative peut suggérer de nouvelles pistes de recherche. Du reste, peut-être les flavonols contenus dans le chocolat noir ont-ils réellement un effet positif contre l’obésité ; d’autres études l’ont d’ailleurs suggéré… ce qui explique peut-être l’absence de méfiance des journalistes. Mais le protocole de recherche de Bohannon était conçu pour ne prouver absolument rien, et personne ne l’a vu !

Comment corriger les faussetés

Résultats non significatifs et souvent contradictoires, communiqués de presse qui en exagèrent la portée, études biaisées ou carrément frauduleuses, recherches spécifiques rapportées sans nuance… La littérature scientifique est le lieu de tous les pièges. Et si la spécialisation des journalistes n’est (hélas) pas une solution magique (même les journalistes scientifiques se gourent parfois), il n’en reste pas moins que les journalistes habitués à fréquenter le monde de la science paraissent mieux équipés pour débusquer ces pièges.

C’est du moins la conviction qui a animé Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l’Agence Science-Presse, quand il a lancé l’année dernière une vaste mobilisation Web à la défense du journalisme scientifique , avec l’appui actif d’une centaine de personnalités en vue. La campagne a aussi débouché sur la création, cet hiver, d’un espace critique, le Détecteur de rumeurs, qui entend traquer systématiquement les nouvelles affirmations « scientifiques » qui apparaissent sans cesse sur le Web ou dans les médias .

Mais la tâche n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Comme l’a noté Marc-André Gagnon, spécialiste des politiques publiques en matière de santé, lors d’une conférence sur la désinformation tenue au Cœur des sciences en novembre dernier, « quand on titre sur une information répandue pour montrer ensuite qu’elle est fausse, dans bien des cas, le lecteur ne dépasse pas le titre, et on ne fait que renforcer cette idée fausse en la répétant ». Et si notre lecteur est convaincu que l’information qu’on dénonce est vraie, il risque de voir notre article comme une preuve de plus que les pouvoirs nous cachent la vérité. Cela joue fortement avec les climato-sceptiques, pour qui la majorité des climatologues, des écologistes et des journalistes ont un intérêt à promouvoir une idéologie politique. Pour eux, les débusqueurs de désinformation font partie du complot !

Leur certitude sera d’autant plus difficile à ébranler qu’ils pourront toujours trouver, dans les 7000 publications scientifiques quotidiennes, des articles qui confortent leurs idées. Car la science n’est pas souvent aussi « unanime » que les journalistes aimeraient le croire. Et si on ne tient pas compte de cette « littérature scientifique dissidente » dans notre traitement des idées fausses, notre dénonciation risque d’être inefficace. C’est hélas ce que font trop souvent les journalistes et les scientifiques qui dénoncent les climato-sceptiques, les anti-vaccinalistes, les groupes anti-OGM et autres pourfendeurs des cellulaires… Au lieu de lire les recherches dissidentes et comprendre d’abord les fondements de leur méfiance, pour faire ensuite les nuances qui s’imposent, ils nient en bloc toutes les prétentions des « anti » qu’on assimile souvent à des réactionnaires butés. Pas la meilleure façon d’engager un dialogue !

Les 2 % d’efficacité de la chimiothérapie

Sur le plateau de Tout le monde en parle, la journaliste Josée Blanchette a provoqué une forte commotion, l’automne dernier, en affirmant qu’une étude sérieuse, menée en Australie, a démontré que l’ensemble des chimiothérapies, tous cancers confondus, n’avaient permis qu’une progression de 2 % dans le taux de survie des malades. Avant de publier cette info dans son livre Je ne sais pas pondre l’œuf mais je sais quand il est pourri, Mme Blanchette a fait vérifier la chose par le directeur d’une faculté de médecine, qui lui a confirmé que la recherche était valable et rigoureuse.

Sauf que l’étude australienne date de 2004 et porte sur la période 1988-2002 (il y a 15 à 29 ans) : la chimio a fait d’énormes progrès depuis. En outre, l’étude a mesuré l’impact global de la chimio dans le bilan de survie après cinq ans de 22 des cancers les plus fréquents… dont plusieurs ne sont pas traités par chimio ; mais elle a exclu plusieurs cancers pour lesquels la chimio est très efficace. Enfin, le choix de prendre comme indice la survie après cinq ans efface les gains réels dans le cas de cancers foudroyants (si on prolonge la survie de six mois à trois ans, par exemple) et les gains pour les cancers les plus lents (si la survie passe de 7 à 15 ans, par exemple). Bref, même une étude rigoureuse perd son sens si on la réduit à une statistique-choc .

Pour une analyse détaillée de cette étude, voir le détecteur de rumeurs de l’Agence Science-Presse : http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/10/14/chimiotherapies-najoutent-2-taux-survie-apres-cinq-ans-plutot-faux

-30-

Pierre Sormany a fait carrière en journalisme scientifique, notamment comme rédacteur en chef de Découverte à Radio-Canada et éditeur de Québec Science.