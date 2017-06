Têtes qui bougent

Crédit photo | La Presse

Après plus de 30 ans passés à La Presse, Rudy Le Cours a signé sa dernière analyse économique, le 19 juin. Il en a profité pour remercier ses lecteurs.

Ses collègues de La Presse Affaires le décrivent comme un défenseur de l’information économique et un vigoureux avocat de la langue française. « L’économie et ses statistiques n’avaient plus de secrets pour l’érudit Rudy, qui s’est démarqué tout au long de sa carrière par sa maîtrise des sujets et la finesse de ses analyses. Allez, salut, Rudy ! » lui ont-ils écrit.

Bonne et heureuse retraitre, M. Le Cours !