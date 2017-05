Le propriétaire, deux journalistes et un cadre financier du journal turc d’opposition Sözcü, ont tous reçu des mandats d’arrêt, a annoncé l’agence de presse gouvernementale Anadolu le 19 mai.

Le journaliste chargé du site Internet de ce quotidien dont le nom signifie « porte-parole », Mediha Olgun, a rapidement été placé en détention. Son collègue Gökmen Ulu a lui aussi été arrêté, selon l’agence de presse privée Doğan. Quant au propriétaire Burak Akbay, il ne se trouvait pas sur le territoire turc vendredi, selon Anadolu.

D’après CNN Turk, ces actions sont liées à un article mis en ligne le jour du coup d’État avorté de juillet dernier, qui donnait des détails sur l’endroit où le président Recep Tayyip Erdogan passait ses vacances sur les pourtours de la mer Égée, « facilitant » ainsi une « attaque » contre le chef d’État turc.

Le 24 mai, la police turque a aussi arrêté le directeur du magazine d’opposition Nokta, Murat Capan, alors qu’il tentait de franchir « illégalement » la frontière avec la Grèce, selon l’agence Anadolu. Deux jours plus tôt, M. Capan et son rédacteur en chef, Cevheri Guven, ont été condamnés à 22 ans et six mois de prison. Ils ont été accusés « d’avoir tenté de provoquer une rébellion armée » contre la République turque.

