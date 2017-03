Crédit photo | Adrian Wyld / La Presse Canadienne Crédit photo | Adrian Wyld / La Presse Canadienne

Un texte de Monique Dumont, spécialiste de la FPJQ en matière d’accès à l’information

En matière d’accès à l’information et de transparence, il ne sert à rien de retenir son souffle! Les réformes promises tant au fédéral qu’au provincial se font attendre. Les gouvernements n’ont aucune hâte à concrétiser leurs promesses.

Au fédéral, malgré les engagements de la dernière campagne électorale, le secrétaire du Trésor Scott Brison a déclaré récemment que la réforme prendrait davantage de temps, sans préciser d’échéancier. Il a invoqué le désir de bien faire les choses avant de rendre plus transparents, notamment, les documents du cabinet du premier ministre, des ministres et des organismes.

Le commissaire à l’information devra aussi attendre avant d’avoir de nouveaux pouvoirs en matière de divulgation des documents. Un porte-parole du ministre Brison, Jean-Luc Ferland, a déclaré à La Presse canadienne que la complexité de la loi et ses nombreuses ramifications justifiaient ce report.

Il a ajouté que des changements à la Loi devaient être compatibles tant avec les valeurs de transparence qu’avec celles d’indépendance judiciaire, de neutralité et d’efficacité de l’administration ainsi qu’avec la protection des renseignements personnels et la sécurité nationale.

On comprend que ce n’est pas demain la veille que nous verrons les promesses se tenir!

Même scénario du côté de Québec. C’est la porte tournante pour les ministres responsables de ce chantier. Je n’entends rien du côté de la ministre Rita de Santis qui doit en principe déposer durant cette législature un projet de réforme substantiel de la Loi sur l’accès à l’information. Le temps court. Nous serons bientôt en campagne électorale …

Pire, de récents projets de loi déposés font fi de la transparence gouvernementale et de la Loi existante. Rappelons-nous du projet de loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement : il a fallu la pression de juristes et autres membres de la société civile pour faire reculer le ministre. Le projet de loi octroyant de nouveaux pouvoirs aux municipalités ne renforce en rien la transparence des municipalités. Leur marge de manœuvre est accrue – par exemple en matière d’octroi de contrats – sans de contrepartie plus musclée en terme d’accès à l’information. Chaque municipalité sera libre d’agir à sa guise.

Tous ces reports et tergiversations font reposer sur les épaules des citoyens la vigilance et la surveillance des organismes gouvernementaux. Devons-nous parler en matière d’accès à l’information de « régression démocratique » ?

À propos

Ancienne chef recherchiste de l’émission Enquête de Radio-Canada, Monique Dumont connaît bien les dessous des lois d’accès à l’information, tant au fédéral qu’au provincial. Aujourd’hui à la retraite, elle donne généreusement de son temps et de son expertise à titre de conseillère de la FPJQ en matière d’accès à l’information.