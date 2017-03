Perfectionnement

Avec Myriam Jessier, consultante SEO à Montréal.

À propos de la formatrice :

Myriam Jessier est consultante SEO depuis plus de 10 ans. Elle a travaillé en tant qu’experte SEO lors de refonte de sites Internet comme Metro.ca, Brunet.ca, bnc.ca et bien d’autres sites Web. Pour elle, le SEO peut être perçu comme un hybride entre la programmation et la rédaction au service des utilisateurs.

Description et objectifs :

Le SEO (Search Engine Optimization) est un outil important pour le journalisme web, car il permet d’apporter une visibilité aux articles et à divers types de contenus. Lorsque l’on parle d’optimisation SEO, il peut être question de code, de contenu ou de tisser des liens entre différents sites. La rédaction web est l’aspect abordé lors de cette formation.

Le trafic organique provenant des moteurs de recherche représente en moyenne 60% du trafic total vers un site. Il serait dommage de s’en priver !

Le but n’est pas de faire des participants des experts SEO en quelques heures, mais de leur présenter différentes techniques et outils pour leur permettre d’optimiser leurs contenus pour les moteurs de recherche.

L’optimisation SEO permet de valider les intentions de recherche des lecteurs, d’enrichir le champ lexical des articles tout en validant son approche à la rédaction de contenus pour le web.

Où et quand?

Le mardi 18 avril 2017 de 18h30 à 20h30, à la FPJQ (1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal)

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis