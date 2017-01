Perfectionnement

Avec Benoît Michaud, journaliste à la recherche pour l’émission Enquête de Radio-Canada

Benoît Michaud est journaliste à la recherche à Radio-Canada depuis 1999. Il a travaillé aux émissions spéciales de RDI, au Téléjournal et aux documentaires coproduits avec CBC.

Depuis 4 ans, il travaille pour l’émission Enquête, où il entretient son intérêt pour le journalisme de données et pour les investigations exigeant une connaissance approfondie des outils de recherche sur Internet. Depuis 10 ans, il a formé des journalistes du réseau pour améliorer leurs recherches en ligne. Il est récipiendaire des prix Gemini et Judith-Jasmin, notamment pour un reportage révélant les défaillances des autorités lors de l’hécatombe de L’Isle-Verte.

Description et objectifs

Le formateur présentera 30 outils à exploiter pour d’efficaces recherches journalistiques en ligne, de l’actualité quotidienne aux enquêtes approfondies.

Plan

10 opérateurs à connaître sur votre moteur de recherche

Google offre plusieurs moyens d’obtenir des résultats plus précis et plus pertinents à vos requêtes, y compris pour mieux cibler la provenance des documents ou leur format, l’époque de la mise en ligne, etc.

10 bases de données que Google ne fouille pas

Les moteurs comme Google ne scrutent pas le contenu de plusieurs bases de données qu’il faut donc connaître afin d’y lancer notre recherche directement et de découvrir le contenu que le géant du web ne scrute pas.

10 trucs de recherche pour les réseaux sociaux

Les participants apprendront à localiser des témoins d’événements, des experts et d’autres individus dans langue souhaitée, où qu’ils soient dans le monde, grâce à des fonctionnalités peu connues de Facebook, Twitter et LinkedIn notamment.

Les participants sont invités à apporter leur ordinateur portable ou leur tablette.

Où et quand

Le lundi 13 février 2017 de 18h30 à 20h30 , à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis