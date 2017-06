Crédit photo | Capture d'écran / Commission Chamberland

Les journalistes Marie-Maude Denis et Patrick Lagacé ont témoigné, jeudi, des faussetés écrites par des enquêteurs dans les demandes officielles de mandats de surveillance qui les visaient.

Des juges de paix se sont fait « rouler dans la farine », a affirmé le journaliste de La Presse. Il évoquait, notamment, un affidavit dans lequel un enquêteur avait écrit qu’une source de Patrick Lagacé avait fait l’objet d’un scoop du Journal de Montréal et de TVA et qu’il fallait, en conséquence, épier les communications du journaliste.

«Espionner des journalistes de La Presse pour des scoops qui sortent au Journal de Montréal […] ça prend quelqu’un pour dire que ça n’a pas de bon sens», a-t-il déclaré. M. Lagacé a soumis la possibilité qu’un ami de la cour joue le rôle de contre balancier lors de demandes de mandats de surveillance visant des journalistes.

«C’est effrayant, comme citoyen et pas comme journaliste […] J’ai été renversé en lisant les affidavits qui me touchaient par la bande, par les demi-vérités qui étaient là», a-t-il affirmé devant le juge Jacques Chamberland.

Marie-Maude Denis a soutenu que les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) « ont déshonoré » leur profession. Elle faisait en particulier référence à l’enquêteur de la SQ qui a prétendu qu’elle avait eu une liaison intime avec un policier afin d’obtenir d’un juge de paix un mandat de surveillance.

« Il n’y a pas le début du commencement d’une once de vérité dans cette allégation, a lancé Marie-Maude Denis. Je trouve ça vraiment déshonorant pour tous les policiers et les policières qui ont le souci de la vérité que des calomnies pareilles se trouvent dans des documents judiciaires. »

L’ancien chef de l’escouade Marteau, Denis Morin, avait aussi nié devant la commission mardi, avoir entretenu une relation personnelle avec Marie-Maude Denis. Il a précisé que ces allégations l’avaient atteint, tout comme sa famille.

Morin a aussi rappelé les liens étroits entre le travail des journalistes et celui des policiers. « Les journalistes ont été au cœur de la mise en place de l’escouade Marteau, parce que c’est eux qui ont fait ressortir certains éléments. Donc, évidemment, quand on commence nos enquêtes, ils sont omniprésents. […] L’objectif, c’est de leur faire comprendre que certaines de leurs actions peuvent nuire à nos enquêtes. »

Enquête sur six journalistes

Le témoignage de l’inspecteur-chef de la SQ, Mario Smith, avait permis d’apprendre plus tôt cette semaine que l’enquête criminelle sur six journalistes avait été suspendue pour éviter un « cirque médiatique» et protéger l’image de la Sûreté.

« Il n’était pas question d’envoyer mes enquêteurs à l’abattoir […], a mentionné M. Smith. Les impacts étaient trop grands pour le peu de chances de succès. »

Le policier a aussi admis que les registres téléphoniques n’étaient pas suffisants pour trouver la source d’une fuite.

Prochains témoins

La semaine prochaine, les témoins suivants sont attendus :

Stéphane Bergeron, ancien ministre de la Sécurité publique

Kent Roach, professeur à la faculté de Droit de l’Université de Toronto et spécialiste des relations entre les élus et les corps policiers

Pierre Trudel, professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en droit public, spécialiste en droit du public à l’information

Les audiences de la commission présidée par le juge Jacques Chamberland sont publiques et diffusées sur son site web.

Mémoires attendus

La commission a, par ailleurs, annoncé jeudi que le public était invité à participer à son enquête en lui faisant parvenir, sous forme de mémoire, des suggestions concernant « les mesures concrètes à prendre pour assurer la protection de la confidentialité des sources journalistiques ».

La date limite pour la remise des mémoires est le 15 août 2017. Les participants à la commission ont, quant à eux, jusqu’au 30 août pour déposer leurs mémoires. Ils seront invités à les présenter dans les semaines du 5 et du 12 septembre 2017.

