Perfectionnement au congrès

Les formateurs Benjamin Ducol et Jean-Paul Marthoz.

Face à des phénomènes d’extrémisme et de radicalisation de plus en plus nombreux, les journalistes sont confrontés à des dilemmes multiples : comment nommer les évènements, les actes, les individus ? Quoi dire et quoi montrer ? Comment ne pas devenir l’objet d’une instrumentalisation de la part des groupes extrémistes ou des acteurs gouvernementaux ?

Animé par Benjamin Ducol, responsable de la recherche (CPRVM) et Jean-Paul Marthoz, journaliste et auteur du guide de l’UNESCO Les médias face au terrorisme, cet atelier pratique permettra d’identifier les problématiques concrètes auxquelles sont confrontés les journalistes au quotidien.

La formation aura lieu le vendredi 17 novembre de 10h00 à 12h30 à l’hôtel Delta de Sherbrooke. Inscriptions à la carte. Vous devez vous inscrire avant le 10 novembre.

En complément de cette formation, assistez au panel L’effet de meute présenté le samedi 18 novembre de 13h15 à 14h15.

Les groupes d’extrême droite, ou encore les justiciers autoproclamés occupent un espace médiatique de plus en plus grand. On les voit sur les réseaux sociaux, mais aussi aux téléjournaux et à la une des grands quotidiens. Y a-t-il une bonne façon de s’y prendre pour faire entendre leurs voix? Un bon moment pour parler de ces groupuscules? Donner la parole aux groupes marginaux, ça ne se fait pas sans heurt.

Panélistes:

Philippe Gohier, rédacteur en chef de VICE Québec

rédacteur en chef de VICE Québec Luce Julien , rédactrice en chef du Devoir

, rédactrice en chef du Devoir Jean-Paul Marthoz, journaliste, spécialiste de la liberté de presse et auteur du guide de l’UNESCO Les médias face au terrorisme

Animation: Noémi Mercier, journaliste à L’actualité

En collaboration avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) et la Commission canadienne pour l’UNESCO.