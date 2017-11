Le congrès annuel de la FPJQ, qui s’ouvre vendredi matin, est, encore une fois très populaire, avec plus de 515 participants et 60 panélistes, animateurs et formateurs qui participeront aux divers ateliers, sous le thème « Vérité ou conséquences ».

Il n’est désormais plus possible de s’inscrire.

Congressistes, vous êtes invités à prendre part à différents débats sur des sujets chauds. Nous vous proposons également une panoplie de nouvelles formations. La soirée de gala, animée par Jean-René Dufort, sera l’occasion de souligner l’excellence, avec la remise des grands prix du journalisme.

Le congrès, c’est aussi, bien sûr, l’occasion de voir et revoir les collègues de partout au pays et d’échanger sur la profession.

Les bureaux de la FPJQ de Montréal seront, par ailleurs, fermés les 20 et 21 novembre. Pour toute urgence à propos du congrès, veuillez écrire à info@fpjq.org.

Au plaisir de vous voir à Sherbrooke, dès demain!

L’équipe de la FPJQ