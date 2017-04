Crédit photo | Ivanoh Demers / Archives La Presse

Parce qu’elle souhaite que son équipe « rende compte du caractère multiculturel et multiracial de la société québécoise », La Presse offrira cet été des bourses aux étudiants et jeunes diplômés en journalisme issus des minorités visibles, ethniques et autochtones. Les quatre bourses de 1 000 $ seront accompagnées d’un stage de 4 semaines dans sa salle de rédaction.

La date limite pour soumettre sa candidature est le 9 juin.

Pour plus de détails, cliquez ici.