Le président du Conseil du trésor, Carlos Leitão – Crédit photo | Jacques Boissinot / La Presse canadienne Le président du Conseil du trésor, Carlos Leitão – Crédit photo | Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le projet de loi n° 87, qui vise à protéger les divulgateurs au sein de la fonction publique, a finalement été adopté, le 9 décembre. La veille, la FPJQ avait demandé publiquement le retrait du projet de loi.

Sachant qu’une commission d’enquête se penchera sur la protection des sources journalistiques, l’adoption du projet de loi n° 87 est «prématuré et irresponsable», expliquait la FPJQ.

Le Parti québécois a donné son accord au projet de loi tout en le qualifiant de «nettement insuffisant». La député péquiste de Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger, a dit espérer que les lacunes du projet de loi seront corrigées avant son entrée en vigueur le 1er mai 2017.

Si le projet de loi prévoit certaines mesures de protection pour les lanceurs d’alerte au sein de l’administration publique, le processus se fera à l’interne et la divulgation publique via les médias ne sera pas possible.

«Le projet de loi n° 87 semble avant tout viser à ce que les aberrations dans l’appareil gouvernemental restent bien cachées en son sein, sur le principe du linge sale qui se lave en famille. La personne à laquelle le lanceur d’alarme doit s’adresser, dans les cas qui ne concernent pas la police, est le plus souvent un autre fonctionnaire nommé par « la plus haute autorité administrative » de l’organisme public. Un fonctionnaire dont rien ne protège l’indépendance et dont rien ne garantit qu’il a les capacités d’enquête et de vérification d’un journaliste. C’est la recette d’un enterrement de première classe», avait dénoncé la FPJQ.

