Dossier «vérités et mensonges»

Les fausses nouvelles ne sont pas un phénomène récent. Ce qui l’est, ce sont la vitesse à laquelle elles se propagent et la motivation économique qui en sous-tend plusieurs. Comment les journalistes peuvent-ils tenter d’en contrer la popularité grandissante ?

En 1920, le journaliste américain Walter Lippmann a été l’un des premiers à critiquer la propagation de fausses nouvelles. « Il a fait une analyse de contenu de ce qui avait été publié en 1917 dans The New York Times sur la révolution russe alors en cours et il a remarqué que la couverture avait été un mélange de rumeurs et d’annonces qui n’étaient pas fondées sur la réalité », raconte Dominique Trudel, chercheur à l’Institut des sciences de la communication du Centre national de la recherche scientifique français, qui en a fait sa thèse de doctorat. « Lippmann a aussi démontré que, au cours des deux guerres mondiales, les nouvelles étaient complètement déformées par de la propagande, des rumeurs et des récits d’atrocités non vérifiés. »

Si les fausses nouvelles destinées à influencer l’opinion publique ne datent pas d’hier, la démocratisation d’Internet a mis au devant de la scène celles dont la motivation est purement mercantile. « Des gens ont vu, dans la création de fausses nouvelles en rapport avec chaque grand événement d’actualité, un moyen facile de faire de l’argent avec un site Web », note Craig Silverman, chef de section médias pour BuzzFeed News. Que ce soit l’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest, la crise des réfugiés, l’immigration ou encore le monde musulman en général. « Les émotions sont fondamentales dans les fausses nouvelles, précise-t-il. Si un sujet provoque d’intenses émotions, les gens seront passionnés par celui-ci et donc portés à partager des contenus qui s’y rapportent sur les réseaux sociaux. »

Ce qui explique en partie pourquoi l’élection présidentielle américaines en 2016 en a généré un volume inégalé : dans les deux camps, les citoyens étaient très engagés envers leur candidat et cherchaient à discréditer l’adversaire. Sans compter la place prédominante qu’occupent les États-Unis sur l’échiquier géopolitique mondial, la pénétration planétaire de la langue anglaise et du réseau Facebook… Ainsi que la propension de Donald Trump à faire des déclarations à la crédibilité douteuse. « Plusieurs facteurs étaient réunis pour inciter à la création et au partage des fausses nouvelles sur cette élection, résume M. Silverman. Je n’avais jamais rien vu de tel. » Et il ne s’attend pas à le revoir de sitôt, même si « certains éléments pourront sans doute être observés » dans le cadre de prochains scrutins, dont ceux en France et en Allemagne.

Jouer sur la méfiance envers les médias

La crise de confiance envers les institutions, dont le journalisme traditionnel, constitue un autre élément d’explication de l’actuelle popularité des fausses nouvelles. « Les sites qui ont des échos dans la population dénoncent le système et exposent la corruption, mais souvent pas sur des bases factuelles solides – Breitbart News, par exemple », fait valoir Dominique Trudel. Selon lui, ces sites utilisent « des démarches similaires » à celles des journalistes et écrivains fouille-merdes (muckrakers) américains qui ont connu leur heure de gloire entre 1890 et 1930. Ceux-ci enquêtaient sur des questions de société (conditions de travail, alimentation, etc.) et tentaient de démasquer les gens influents qui se livraient à des pratiques malhonnêtes. Leurs découvertes, racontées de façon captivante, s’appuyaient cependant sur des faits. « Aujourd’hui, de nombreux sites appellent eux aussi à l’indignation populaire et à la méfiance envers les élites, mais à partir d’une espèce d’amalgame qui ne tient souvent à rien du tout », note le chercheur.

« Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est que le lien avec la réalité, qui a toujours été à la base du journalisme, semble avoir de moins en moins d’importance ; il s’agit d’une profonde crise épistémologique », renchérit Juliette De Maeyer, professeure adjointe au département de communications de l’Université de Montréal, qui a cosigné un texte à ce sujet avec M. Trudel dans le cadre des prédictions 2017 du Nieman Lab. Les deux universitaires y plaident pour un renouveau du journalisme populiste, qu’ils définissent comme « un journalisme d’enquête qui s’intéresse aux questions de société et cherche à dénoncer la corruption et le système », tout en étant « populaire dans le ton » et en « dépassant la simple transmission des faits afin de rejoindre la communauté ».

« La question qui se pose pour les journalistes professionnels est celle-ci : comment faisons-nous pour trouver à nouveau une résonance dans l’opinion publique, pour reprendre la place traditionnelle qui était celle du journalisme pour créer l’opinion publique à partir de faits vérifiés ? », résume M. Trudel. Craig Silverman abonde dans ce sens. « Il n’y a pas une seule solution au problème des fausses nouvelles, mais l’une d’elles est que les journalistes réfléchissent à des façons de faire davantage ressortir la crédibilité de leur travail, de le rendre accessible aux citoyens et de leur proposer des reportages captivants. »

Sans oublier de faire attention à leurs propres préjugés. « La pire chose que les Canadiens peuvent faire par rapport aux fausses nouvelles, c’est de regarder ce qui s’est passé aux États-Unis et de se dire que ça ne pourrait pas leur arriver, avertit Craig Silverman. Nous sommes tous sensibles aux informations qui confortent nos biais ; même les journalistes. Chacun se doit donc d’être constamment sur ses gardes et de demeurer sceptique devant les nouvelles, car nous constituons une sorte de mur de défense pour la société dans ce domaine. »

Google et Facebook : des initiatives à surveiller

Avec leurs algorithmes destinés à rendre certains contenus plus visibles que d’autres, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ont un grand rôle à jouer dans la diffusion et la popularité des fausses nouvelles. « Les gens ont toujours recherché des contenus qui confortent leurs croyances et leurs valeurs, mais, aujourd’hui, ce ne sont plus eux qui décident : Google et Facebook leur en proposent de plus en plus, jusqu’à ce que ce soient les seuls qu’ils voient, parfois sans même s’en rendre compte », explique Craig Silverman en décrivant les désormais célèbres bulles de filtre (filter bubbles).

En novembre 2016, Facebook a entre autres annoncé qu’il permettrait à des vérificateurs de faits indépendants – et ayant signé le code d’éthique de l’International Fact-Checking Network, affilié à Poynter – d’analyser des nouvelles diffusées sur le fil de sa version américaine et signalées comme fausses, afin d’avertir les utilisateurs en cas de doute. « Nous ne savons pas encore si ça va fonctionner, mais la prise de responsabilité de Facebook, dont la politique était jusqu’à ce jour de dire qu’il n’intervenait surtout pas dans le contenu, est intéressante », note Juliette De Maeyer.

« C’est une formidable possibilité de vérification des faits, car Facebook n’a jamais permis l’intervention d’une tierce partie dans son fil de nouvelles », poursuit M. Silverman, qui a l’intention de surveiller « attentivement » l’actuelle phase-test et ce qui en découlera.

« Tout le monde doit y porter attention, parce que, si Facebook estime que ça ne fonctionne pas, il peut décider d’y mettre fin sans avertissement à tout moment, prévient-il. Plusieurs groupes – des scientifiques, des éducateurs, des politiciens et des journalistes – s’intéressent maintenant aux fausses nouvelles et ils devront continuer à exercer de la pression pour que les grands joueurs continuent de faire ce qu’ils ont dit qu’ils feraient. »

Facebook semble déterminé à poursuivre dans cette direction : en janvier, il a fait savoir qu’il étendrait son projet-pilote de signalement des fausses nouvelles à l’Allemagne, où des élections auront lieu cet automne.

Même chose en France, où le réseau social s’est associé avec le projet CrossCheck, un partenariat de vérification de faits entre plusieurs grands médias – dont Le Monde, l’AFP et Libération – en vue des présidentielles dont le premier tour aura lieu en avril.

Le Google News Lab est l’un des partenaires principaux de ce projet. L’implication du moteur de recherche s’inscrit dans la lignée de sa décision, en novembre, d’empêcher les sites de fausses nouvelles d’utiliser son application de vente de publicités, AdSense. « Les revenus publicitaires sont au cœur de plusieurs fausses nouvelles, alors, même si les producteurs trouveront probablement d’autres manières de générer des revenus, ce geste aura certainement un impact, estime la professeure De Maeyer. Nous l’avons vu il y a quelques années, quand Google avait décidé de lutter contre les fermes de contenus – des sites de textes creux liés aux résultats en tête des moteurs de recherche. Leurs revenus ont presque complètement disparu, donc ces sites aussi. » C’est peut-être le sort qui attend HotGlobalNews.com, dont les créateurs – deux adolescents ontariens – ont reçu plus de 10 000 $ de Google AdSense pour le seul mois d’octobre 2015 grâce à de fausses nouvelles mettant en vedette Justin Trudeau. Ce qui demeure bien peu, comparativement aux généreux profits qu’ont engrangés, durant la campagne présidentielle américaine, plusieurs adolescents de Veles, en Macédoine, qui géraient plus de 100 sites de fausses nouvelles en faveur de Donald Trump. L’un d’eux a affirmé à Craig Silverman et Lawrence Alexander, de BuzzFeed, qu’un seul site pouvait rapporter jusqu’à 3000 $ par jour grâce à la publicité en ligne.

-30-

Benoîte Labrosse, journaliste indépendante