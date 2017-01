Bernard Amyot – Photo tirée du site de CTV News Montreal Bernard Amyot – Photo tirée du site de CTV News Montreal

La commission Chamberland a annoncé la démission de son procureur en chef, Bernard Amyot, lundi, alors que la FPJQ contestait son impartialité.

«Mes collègues commissaires et moi sommes conscients de l’importance de notre mandat et souhaitons le mener à bien avec rigueur et célérité, en toute indépendance et sérénité. C’est à regret que nous prenons acte de la démission de Me Amyot. Nous ne mettons absolument pas en doute son intégrité et son professionnalisme et le remercions pour le travail accompli depuis son entrée en fonction», a affirmé le président de la commission, le juge Jacques Chamberland.

La FPJQ avait demandé le remplacement du procureur en chef après avoir découvert des lettres ouvertes qu’il avait rédigées et qui comportaient des propos virulents à l’endroit des médias. L’un des textes visait directement le journaliste de La Presse, Patrick Lagacé, un des journalistes espionnés par les corps policiers, qui est au centre de la commission d’enquête.

Un reportage de la Montreal Gazette a mis en lumière, le 21 janvier, deux lettres ouvertes de Me Amyot, dont l’une, publiée dans The Métropolitain en 2008 qualifiait M. Lagacé, notamment de non-journaliste et le couvrait d’injures. Une autre, publiée dans Le Devoir en 2012, soutenait que les médias avaient raison « pour une fois ».

Le Droit-Inc, a fait état, lundi, d’une autre lettre ouverte de Me Amyot publiée dans The Métropolitain en 2013, où il reproche notamment aux journalistes d’être les «complices complaisants d’une propagande partisane».

Me Amyot a commenté sa décision de remettre sa démission, lundi :

«Certains doutes ont été soulevés à mon sujet et, même si ces doutes n’ont aucun fondement juridique, je prends la décision de me retirer de mes fonctions de procureur en chef. Je souhaite, par cette décision, éviter que ma participation à la Commission puisse mettre en doute, de quelque façon que ce soit, l’intégrité de ses travaux», a déclaré Me Amyot.

Me Amyot a été nommé procureur en chef de la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques le 22 décembre. Les audiences doivent s’ouvrir dans les prochains mois.