Appel à candidatures

Le journaliste français Albert Londres (1884-1932)

Le 79e Prix Albert Londres du grand reportage de presse écrite et le 32e Prix Albert Londres de l’audiovisuel seront remis à Paris à la fin juin. Tous les journalistes de la presse francophone de 40 ans et moins sont invités à concourir, car seules les qualités d’écriture et d’enquête sont évaluées.

Les dossiers de candidatures doivent être déposés avant le 6 mai 2017.

L’an dernier, le Prix du grand reportage de presse écrite a été remporté par Claire Meynial pour sa série d’articles sur le Niger, le Kenya, la Gambie et surtout sur l’épidémie d’Ebola au Nigeria publiée dans Le Point. Le Prix de l’audiovisuel a été remis à Sophie Nivelle-Cardinale et Etienne Huver pour Disparus, la guerre invisible de Syrie (What’s up films / ARTE).