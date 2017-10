World Association of Newspapers and News Publishers

Les deux publications québécoises se sont distinguées la semaine dernière à New York au gala des Digital Media Awards. La Presse+ a vu sa plateforme récompensée comme meilleur service mobile de nouvelles. Le Devoir a quant à lui remporté un prix pour sa campagne de publicité numérique.

La Presse+ a raflé le prix «Best News Mobile Service» (meilleur service mobile de nouvelles) pour la convivialité, la qualité de la conception, et la facilité d’utilisation et de navigation de son application pour tablettes. L’application a aussi remporté la deuxième place dans la catégorie «Best Innovation New Product» (meilleur nouveau produit innovant) pour la cohérence du produit avec la mission de sa publication mère.

Dans cette même catégorie, les applications Le Devoir Mobile et J5 du Journal de Montréal étaient au nombre des finalistes.

«Je soutiens Le Devoir» récompensée

La campagne « Je soutiens Le Devoir » a pour sa part remporté le prix de la meilleure campagne de publicité numérique.

Au printemps 2017, le temps d’une journée, les utilisateurs du site du Devoir étaient redirigés vers un site de fausses nouvelles. « La vérité, c’est que Le Devoir a besoin de vous », pouvaient-ils ensuite lire en faisant défiler cette page. Ce message, porté par cinq personnalités québécoises, a permis d’amasser plus de 60 000$.

Quelque 70 projets de 32 entreprises médiatiques du Canada et des États-Unis ont été présentés à cette première édition du concours nord-américain.

