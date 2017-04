Jean-Philippe Pineault. Crédit photo | Paul Chiasson / La Presse canadienne

Le directeur de l’information de La Presse canadienne, Jean-Philippe Pineault, annonce la création d’un nouveau stage dédié exclusivement au journalisme de données et à la visualisation numérique.

La Presse canadienne s’associe au programme de journalisme de la Faculté de communication de l’UQAM et au professeur et responsable du baccalauréat en journalisme Jean-Hugues Roy pour lancer le projet.

Sous la responsabilité du nouveau chef des nouvelles numériques de La Presse canadienne, Mick Côté (anciennement journaliste à la Montreal Gazette), le stage d’une durée de six semaines se déroulera cet été et explorera les multiples possibilités des techniques de journalisme assisté par ordinateur, notamment le moissonnage de données (web scraping), qui permet d’extraire et de traiter d’importantes quantités d’information afin d’y dénicher des nouvelles.

Le stage s’adresse aux étudiants de troisième année du cours Technologies de l’information appliquées au journalisme du baccalauréat en journalisme, qui se donne depuis 2016 à l’UQAM.

M. Pineault précise que ce projet de collaboration s’inscrit dans le virage numérique entrepris à La Presse canadienne qui modernise ses contenus et formats afin de suivre l’évolution des habitudes des lecteurs et auditeurs sur les multiples plateformes.