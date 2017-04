Le juge Jacques Chamberland. Crédit photo | Chantal Poirier / Agence QMI

La commission Chamberland étudiera vendredi ses premières demandes de huis clos faites par l’École nationale de police et par le Service de police de Montréal (SPVM). De haut gradés du SPVM doivent témoigner mardi prochain de leur structure administrative et de leur processus d’enquêtes devant les membres de la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques.

Leurs explications seront précédées lundi de celles du directeur général de la Sûreté du Québec (SQ), Martin Prud’homme, et de trois autres haut gradés du corps de police provincial.

Jeudi matin à la commission, nous apprenions que les entreprises Vidéotron et Telus ont reçu plus de 8 000 demandes de quatre corps de police pour des données cellulaires visant leurs clients, depuis 2010. On a aussi appris qu’avant 2014, le SPVM et la SQ étaient abonnés à des services de Telus qui permettaient l’accès à de telles données sans autorisation judiciaire.

Plusieurs personnes ont témoigné devant le juge Jacques Chamberland durant les trois premiers jours d’audiences publiques pour rappeler l’importance du journalisme et de la protection des sources, dont l’ancienne directrice du Devoir, Lise Bissonnette, l’ancien secrétaire général de la FPJQ, Claude Robillard, le directeur du Devoir, Brian Myles, le directeur général du secteur de l’information à Radio-Canada, Michel Cormier, et l’éditeur adjoint et vice-président de La Presse, Éric Trottier.

Faisant allusion à l’espionnage de son journaliste Patrick Lagacé par le SPVM – l’une des affaires à l’origine de la commission –, Éric Trottier a affirmé : « Nos sources ont vu leurs droits fondamentaux être violés […], des sources ont cessé de nous téléphoner et nous avons dû revoir l’ensemble de nos façons de faire pour éviter de les mettre en danger. »

Les juges Mario Tremblay, responsable des juges de paix magistrats et Danielle Côté, chef adjointe à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, sont également venus défendre la formation et le travail des juges de paix. Pour une très rare fois, des avocats ont pu questionner des juges en fonction.

Les séances présidées par le juge Jacques Chamberland sont publiques et diffusées sur le site web de la Commission.



