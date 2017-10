L’Association des économistes québécois, en collaboration avec ses partenaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Finance Montréal, ouvre la période de candidatures de la 21e édition du Prix d’excellence en journalisme économique et financier. Si vous voulez participer, vous devez soumettre votre reportage avant le 13 novembre 2017.

Ce prestigieux concours vise à reconnaître publiquement le travail d’information, d’analyse et de vulgarisation des journalistes qui couvrent l’actualité économique et financière. Des bourses de 10 000$, 5 000$ et 2 500$ seront décernées aux lauréats lors du dévoilement qui aura lieu à l’Édifice Jacques-Parizeau, au début de l’année 2018.

Mises en candidature et prix

Le Prix d’excellence en journalisme économique et financier est ouvert à tous les journalistes qui pratiquent leur métier pour le compte de médias écrits, audiovisuels ou électroniques ayant leur principal marché au Québec ou qui sont correspondants au Québec pour un média canadien.

Pour se qualifier, le participant doit soumettre, avant le 13 novembre 2017, un reportage à caractère économique et financier, publié ou diffusé entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017. Des prix d’excellence seront octroyés dans l’une ou l’autre des trois catégories suivantes : reportage long, reportage court, et chronique – rubrique – analyse – commentaire – éditorial.

Tous les documents doivent être soumis de façon électronique, incluant le bulletin de candidature, le reportage et la photo du candidat. Les règlements du concours, la description des catégories, ainsi que les modalités d’inscription sont disponibles à l’Association des économistes québécois ou sur le site www.economistesquebecois.com.

Le jury est composé de journalistes ou d’anciens journalistes, dans le respect des critères d’expérience et du code d’éthique de la profession. Cette année, le jury est constitué par la FPJQ, pour le compte de l’Association.

Pour tous les détails, visitez le www.economistesquebecois.com et les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, et Twitter.