Crédit photo | Sébastien Lavallée / Conseil québécois du loisir

La 33e cérémonie du Prix de journalisme en loisir a honoré mercredi le travail des journalistes, qui, à travers leurs textes, ont fait connaître l’univers du loisir, et ses bienfaits.

Le Conseil québécois du loisir a reçu 120 documents soumis par 90 journalistes provenant de partout au Québec, et a remis 8 250$ en bourses à 19 reportages finalistes dans six catégories.

CATEGORIE HEBDOS LOCAUX ET REGIONAUX

Les grands honneurs vont à Audrey Gauthier, membre de la FPJQ, pour «Dossier – St-Ex : un pôle pour les élèves athlètes», paru dans Le Progrès Saint-Léonard.

Marie-Ève Martel, membre de la FPJQ, reçoit le deuxième prix pour «Entrez dans la ronde!» paru dans Le Plus. Le troisième prix est décerné à Richard Hamel pour «Pas de retraite pour les boomers», publié dans Le Canada Français.

CATEGORIE RADIO

Le premier prix est remis à Myriam Fimbry, membre de la FPJQ, pour «Un, deux, trois, et de mieux en mieux : la danse-thérapie», diffusé à l’émission Les années lumières, à Ici Radio-Canada Première.

Le deuxième prix est remporté par Claude Brunet pour «Armes à feu : un intérêt croissant au Canada», diffusé à l’émission Désautels le dimanche, à Ici Radio-Canada Première. Marie-Laure Josselin, membre de la FPJQ, reçoit le troisième prix pour «Pokémon Go : les enjeux au-delà du jeu», diffusé à l’émission Désautels le dimanche, à Ici Radio-Canada Première.

CATEGORIE TÉLÉVISION

Le jury attribue le premier prix à Diane Sauvé pour «Sport et autisme», diffusé à Radio-Canada Sports, à Ici Radio-Canada Télé.

Le deuxième prix est remis à Guy Bois, membre de la FPJQ, pour «Hockey et musique au service de la langue innue», diffusé au Téléjournal, à Ici Radio-Canada Télé. Claude Labbé, membre de la FPJQ, et Michel Cloutier reçoivent le troisième prix, pour «Histoire de pêche», diffusé à l’émission Second regard, à Ici Radio-Canada Télé.

Une mention spéciale du jury a été accordée à Bouchra Ouatik, membre de la FPJQ, et Chantal Théorêt pour «Jeux vidéo : le pour et le contre», diffusé à l’émission Découverte, à Ici Radio-Canada Télé.

CATEGORIE INTERNET

Le premier prix est décerné à Simon Coutu, membre de la FPJQ, pour «Raur Meilleur-Harvey, première coureuse cycliste trans au Québec», diffusé à VICE du jour.

Le deuxième prix est remis à Marie Tison, membre de la FPJQ, pour «Ces filles qui délaissent le sport», diffusé dans La Presse+. Le troisième prix est accordé à Stéphanie Morin, membre de la FPJQ, pour «Ils dessinent le monde», paru dans La Presse+.

CATEGORIE PERIODIQUES

Le jury a accordé le premier prix à Guillaume Roy pour «Adrénaline contre nature?», paru dans L’actualité.

Le deuxième prix est attribué à Simon Diotte, membre de la FPJQ, pour «Mon kayak, ma canne à pêche», paru dans L’actualité. Catherine Girouard, membre de la FPJQ, et Fabrice Gaëtan reçoivent le troisième prix pour «Bons baisers du Nunavik», paru dans L’actualité.

CATEGORIE QUOTIDIENS

Marie-Ève Martel, s’illustre pour une deuxième fois, en remportant le premier prix pour «Le sport, moteur économique d’importance», paru dans La Voix de l’Est.

Le deuxième prix est attribué à Charles-Éric Blais-Poulin, membre de la FPJQ, pour «Correspondances : fidèles aux postes», paru dans La Presse+. L’article «Escapade à vélo dans la campagne cubaine» de Caroline Montpetit, membre de la FPJQ, du Devoir reçoit le troisième prix.

Les dossiers de présentation des finalistes et les photos des gagnants sont disponibles ici.