Plagiat : cachez ce mot que je ne saurais voir

Par Annie Cloutier

Le plagiat est le sujet tabou par excellence dans la profession. Même si elle n’a rien d’édifiante, la pratique semble de plus en plus courante. Pas vu, pas pris?

Rédiger un texte sur le plagiat? Un copain blagueur m’a suggéré de reproduire un article sur le même sujet! Mais les reportages sur le plagiat en journalisme sont rares. Peut-être aurais-je dû en commander un sur Internet, dans un de ces sites qui fournissent des travaux sur mesure…

On parle beaucoup du plagiat en milieu littéraire et scolaire, particulièrement à l’université. Mario Roy, éditorialiste à La Presse, sourit encore au souvenir de cet universitaire qui avait recopié, en changeant les lieux, un roman de Simenon. Aux États-Unis, des directeurs de recherche peu scrupuleux sont poursuivis pour s’être approprié les travaux de leurs étudiants. Qui, de leur côté, hésitent entre les nombreux sites proposant des centaines de thèses et de travaux sur mesure.

Si le plagiat, facilité par Internet, devient monnaie courante dans les universités, pourquoi en serait-il autrement dans les salles de rédaction?

Récemment, l’éditorialiste Mark Fitzgerald, de l’hebdomadaire américain Editor & Publisher, déplorait que les écoles américaines de journalisme forment des journalistes illettrés et incompétents mais, par contre, d’excellents plagiaires!

Du détournement d’auteur

Le plagiat intégral, où un journaliste accomplit un «détournement d’auteur» en reprenant à son compte le texte complet d’un autre n’est certes pas très fréquent. Selon Bernard Saint-Laurent, correspondant pour CBC, «au Canada, les journaux sont tellement concentrés, on se fait découvrir assez rapidement». Mario Roy se souvient qu’«il y a 20 ans, un hebdo régional avait recopié intégralement un article paru quelques années auparavant. On avait alors prié le journaliste de démissionner».

Plus récemment, Daniel Dubrûle, du Courrier Laval, a retrouvé son article portant sur l’ouverture d’un poste de radio à Laval dans un journal distribué gratuitement dans le métro, sans sa signature et, bien sûr, sans sa permission.

«Les citations étaient reproduites comme s’ils avaient fait eux-mêmes les entrevues. Ils ont changé un verbe et ajouté « en effet » dans le lead!» Six jours plus tard, un autre de ses textes était repris.

Dans le même esprit, certains tricheurs misent sur les publications étrangères pour accroître leurs chances de réussite. Un journaliste français devait faire un reportage sur la forêt québécoise et croyait pouvoir piller un article de L’actualité en toute impunité. C’était compter sans la vigilance de Luc Chartrand (aujourd’hui à Radio-Canada), qui travaillait sur le même sujet et qui constata l’étrange ressemblance entre les deux textes. «J’ai photocopié les paragraphes identiques et je les ai envoyés au journaliste dans une enveloppe anonyme. Il a dû craindre le chantage pendant un bon moment.»

Traduire un texte constitue un plagiat encore plus difficile à démasquer. Comment retrouver le texte original parmi tous ceux publiés en langue étrangère? Enfin, bien que plus imaginatives, les imitations déguisées et l’emploi de synonymes sont tout aussi répréhensibles. Cependant, même si les rédacteurs en chef connaissent ces subterfuges, «il est très difficile de surveiller. Il faut faire confiance à nos journalistes», reconnaît Raymond Lemieux, de Québec Science.

On se plaint régulièrement que les médias ressassent les mêmes nouvelles. Or, on ne saurait avoir plus raison car certains cas — de plus en plus nombreux — relèvent carrément du plagiat.

À l’époque où il travaillait pour Le Touladi, dans le Bas-Saint-Laurent, Cédric Bélanger a constaté que les journalistes de stations de radio avaient la mauvaise habitude de «reprendre de façon intégrale et sans citer la source des nouvelles que nous avions publiées dans nos journaux respectifs». Une façon rapide et peu coûteuse de simplifier la tâche à l’unique journaliste affecté aux nouvelles, tout en donnant l’impression qu’une véritable équipe est à l’affût de l’information.

Une question de pourcentage?

Mais la grande question est la suivante: à partir de combien de mots ou de lignes «empruntés» à un autre texte faut-il parler de plagiat? Roland de Chaudenay, dans Le Dictionnaire des plagiaires, rapporte qu’en 1989 un nommé Roland Mihaïl avait remporté le prix Mumm pour la qualité de son article. Or, il devait certains passages — les plus éclatants — à deux autres journalistes, non cités.

À deux reprises, le Montréal métropolitain a utilisé tels quels des extraits de L’Artisan de Repentigny en guise de brèves. À cet égard, l’avocat Normand Tamaro, spécialiste du droit d’auteur, explique que l’on peut, pour des fins de nouvelles, reprendre une partie équitable d’un texte, dans la mesure où l’on mentionne la source.

Si, pour se défendre, plusieurs plagiaires plaident le plagiat par inadvertance (!), d’autres font preuve d’une mauvaise foi évidente. Ainsi, le pigiste Claude Marcil raconte qu’un journaliste écrivant pour une «sympathique revue de gauche» avait prêté un article à un collègue. L’auteur découvre par la suite que le confrère a publié l’article sous son propre nom! Brandissant la revue sous les yeux du tricheur, il le semonce vertement, lui reprochant de l’avoir plagié. Et l’autre de rétorquer que, pour qu’il y ait plagiat, plus de 50 % de l’article doit avoir été copié. Or le coquin était fort en calcul : 48 % du texte était plagié!

Les plagiaires ont également de la relève. Luc Chartrand, alors membre du jury dans un concours de jeunes journalistes, a reconnu, à sa grande surprise, des extraits de ses propres textes!

Communiqué de paresse

Un communiqué de presse peut être si bien rédigé «que les journalistes ne trouvent rien ou presque rien à y changer», écrit Roland de Chaudenay.

Mario Roy fait cependant la distinction entre plagier et reproduire certaines phrases pour en faire un résumé. «C’est de l’information brute et il n’y a pas vraiment de place pour faire du style», dit-il.

Me Tamaro ajoute : «Implicitement, ils sont voués à être publiés mais, lorsqu’ils sont publiés sous le nom d’un journaliste, il y a contrefaçon.» «C’est le public qui est alors lésé», de conclure Lise Ravary, éditrice de Châtelaine.

«Les rédacteurs en chef n’ont pas d’idées, dénonce Claude Marcil. Ils sont à la remorque des communiqués de presse que les groupes d’intérêt ont laissé choir sur leurs bureaux. Ces textes sont souvent écrits par d’ex-journalistes. La tentation est grande — et on y résiste peu — de reproduire le texte à quelques virgules près. Les journalistes pourtant chevronnés reproduisent ainsi l’évangile syndical et patronal. C’est pourquoi on peut lire des articles où l’on annonce une hausse de salaire de 3 %», sans jamais nous dire de combien il est, ce fameux salaire.

Information publique = plagiat permis?

Raymond Lemieux, choqué de voir des médias reprendre des articles de son magazine sans citer la source, pose une question : «À partir de quand l’information devient-elle publique?» Bonne question, car bien des plagiaires se donnent le droit de reproduire un texte ou des extraits sous prétexte que «l’information est publiée et donc rendue publique».

Mais Me Tamaro nuance cette affirmation. «La nouvelle elle-même n’est pas protégée, ni l’idée, ni le concept. Tout le monde peut rapporter qu’un chien s’est fait écraser. Par contre, la forme d’expression, la façon dont l’information se présente est protégée.»

Qu’il s’agisse d’un paragraphe ou d’un texte entier, un fait demeure : quelqu’un a fait le travail et c’est quelqu’un d’autre qui en récolte les fruits. Ce sont autant de revenus bien mérités qui échappent à la victime du plagiat.

De plus, mentir au public, en le trompant sur l’identité de l’auteur, mine la crédibilité du journalisme. Bernard Saint-Laurent renchérit : «En plagiant, on ne vérifie pas les faits. Ça peut devenir de la désinformation.»

Raymond Lemieux s’insurge : «C’est un des pires crimes, on se fait refiler du réchauffé. »

Personne ne s’en plaint

Il faut croire que les journalistes apprécient les plats réchauffés car les plaintes sont rares. Au cours d’une enquête maison réalisée pour cet article, une dizaine de personnes ont révélé une douzaine de cas de plagiat. Parmi toutes ces personnes, aucune n’a porté plainte. Certains cas graves se règlent à l’interne, entraînant le congédiement du fautif. Rare exception, la pigiste Marie-Pier Élie, de Québec Science, a pu obtenir une compensation financière pour le pillage, par un collaborateur de Voir remercié depuis, d’un article portant sur la généalogie.

Puisque le tribunal des petites créances n’accepte pas les causes de violation du droit d’auteur, quel journaliste a le temps d’engager des poursuites à une instance supérieure pour recouvrer quelques malheureux dollars?

En tout et pour tout, de 1977 à 1997, le Conseil de presse a examiné une vingtaine de plaintes et a administré des blâmes à une douzaine de journalistes.

«Pour un pigiste, poursuivre l’éditeur responsable de plagiat, c’est faire une croix sur un employeur potentiel», souligne Normand Tamaro. Pour ces raisons, la victime de plagiat est souvent encouragée par son entourage à passer l’éponge. Faute de sanctions, les pirates s’amusent.

À une conscience ramollie encouragée par un certain laxisme, s’ajoute la contrainte du temps. Lorsqu’on demande aux journalistes d’être partout à la fois et d’écrire à la vitesse d’Internet, prélever quelques phrases ici et là accélère le travail. De plus, «il y a une croyance répandue selon laquelle tout est libre sur Internet», observe Me Tamaro. De quoi semer une certaine confusion dans les esprits ou, à tout le moins, banaliser le copier-coller.

«Les journalistes ne sont pas de meilleurs humains que les autres, conclut Mario Roy, mais, du côté professionnel, c’est une faute grave.»

Et si les médias traitaient d’une plus grande variété de sujets, retrouverait-on moins de reportages portant sur le même thème et donc moins de plagiat?

(Sources : Mark Fitzgerald, The Newby plagiarism, Editor & Publisher, 8 janvier 2001; Nicole Beaulieu, «Le plagiat : copier c’est voler», Justice, décembre 1986; Roland de Chaudenay, Le Dictionnaire des plagiaires, Perrin, 1990.)

-30-

Annie Cloutier est journaliste à l’Agence Science-Presse. (Mes sincères remerciements à tous ceux qui ont bien voulu répondre à mes questions. Un merci spécial à Tommy Chouinard, de Voir, à qui je dois le présent article.)

Vol. 25, no 9, octobre 2001