Perfectionnement

Avec Caroline Hayeur, photojournaliste, membre du Collectif Stock Photo et chargée de cours à l’École des médias de l’UQAM

À propos de la formatrice

Caroline Hayeur enseigne le photojournalisme à l’École des médias de la Faculté de communication de l’Université du Québec à Montréal.

Depuis 1994, la photographe est membre du Collectif Stock Photo (Montréal) — collectif de photojournalistes indépendants. En 2012, le collectif célèbre ses 25 ans d’histoire sous la direction artistique d’Hayeur. Depuis plus de 20 ans, elle collabore avec la plupart des médias québécois et certains à l’International, tels Le Monde et L’Express. En 2013, elle est la Porte-parole du Zoom Photo Festival Saguenay.

Description et objectifs

Difficile de s’improviser photographe de presse! Il est pourtant courant qu’on demande aux journalistes de prendre quelques clichés lors de leurs déplacements. Comprendre les principes de base d’une photo, les prises de vue, les règles de composition de l’image devient utile pour compléter ses compétences journalistiques.

La formatrice expliquera comment intégrer l’information recueillie dans l’image. Il s’agit d’un cours de photo spécifiquement conçu pour les journalistes qui ne sont pas photographes de presse à temps plein.

Plan

Réaliser des prises de vues d’une bonne qualité à tous les niveaux (technique, esthétique et informatif)

Composition de l’image (toutes les règles de base avec exemples et discussion)

Information journalistique (les 5 W dans votre image?)

Qualité technique en fonction de votre appareil

Impact et émotion

Où et quand

Le mardi 21 février 2017 de 18h30 à 20h30 , à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis