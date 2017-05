Avis aux pigistes

La Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec), qui gère les droits de reprographie des journalistes, auteurs et éditeurs, distribuera au cours de l’été un paiement forfaitaire aux pigistes qui ont publié des articles dans les revues et journaux québécois ou sur leurs versions en ligne en 2014 et 2015.

Tous ceux qui ont publié au moins huit (8) articles au cours de cette période sont admissibles au forfait de base. Les pigistes dont le nombre de publications est supérieur au nombre médian d’articles déclarés par tous les inscrits auront droit à un boni.

Dans les deux cas, les journalistes doivent s’inscrire à Copibec ou effectuer une mise à jour de leur dossier en ligne d’ici le 4 juillet.

L’inscription, comme la mise à jour de son dossier, est gratuite.

