Perfectionnement au congrès

Depuis l’évènement Serial en 2014, le balado vit son heure de gloire. L’engouement est sans précédent. Le format vous tente, mais il vous manque des outils?

Les formateurs Anne-Sophie Carpentier et André Martineau, d’ICI Radio-Canada Première, exploreront les stratégies narratives, les techniques d’entrevue et de prise de son pour bien servir l’histoire.

Ce perfectionnement à la fois théorique et technique d’une journée offrira un tour d’horizon des différents formats de balados existants. Les formateurs expliqueront aussi quelles sont les différentes étapes, de la conception à la mise en ligne, qui assurent un alliage solide entre format et contenu.

En complément de cette formation, assistez au panel L’invisible balado québécoise, présenté le samedi après-midi. Cet état des lieux de la création, de la distribution, et des modèles d’affaires de ce secteur émergent sera présenté par Gabriel Allard-Gagnon, réalisateur de T’es où Youssef, Tally Abecassis, réalisatrice de First day back et Matthieu Charest, journaliste chez Les Affaires, responsable du balado Les dérangeants. André Martineau mènera les discussions.

La formation aura lieu le vendredi 17 novembre de 10h à 16h à l’hôtel Delta de Sherbrooke. Inscriptions à la carte. Vous devez vous inscrire avant le 10 novembre.