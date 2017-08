Article paru dans le Trente Hiver 2017 | Par Laurence Houde-Roy, journaliste municipale pour le 24H

La question des entraves au travail des journalistes dans les conseils municipaux au Québec est toujours d’actualité. Un mémoire commandé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) conclut que l’organisme pourrait entreprendre des démarches judiciaires pour contester les récentes obstructions vécues par des journalistes dans leur municipalité.

À plusieurs reprises, la FPJQ a tenté d’obtenir une rencontre avec les différents ministres des Affaires municipales pour leur demander d’enchâsser, dans la Loi sur les cités et villes, le droit pour les journalistes d’assister aux séances du conseil municipal et de les enregistrer. Ces demandes sont, pour l’instant, restées lettre morte.

Pourtant, les cas d’entraves au travail des journalistes dans les municipalités s’accumulent encore aujourd’hui : le président du conseil municipal de Lacolle qui demande à une équipe de journalistes de cesser de filmer, avant de finalement annuler la séance du conseil, ou encore le maire de Saint-Lambert qui refuse qu’un journaliste enregistre les débats du conseil, avant qu’un conseiller de ville ne le permette deux heures plus tard. La municipalité de Cacouna avait également édicté en 2012 un règlement interdisant l’utilisation des appareils d’enregistrement durant les séances du conseil municipal.

Pour connaître ses options afin de faire face à ce dossier, la FPJQ a commandé un mémoire supervisé par Me Mark Bantey, de Gowling WLG, avocat spécialisé en droit des médias. Celui-ci estime qu’il serait pertinent pour la FPJQ de demander à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) de se saisir du dossier, afin qu’elle fasse des recommandations au ministre.

« La meilleure solution, c’est l’intervention du législateur pour faire modifier les lois applicables, afin de s’assurer que les médias puissent être présents dans les conseils municipaux, explique Me Bantey en entrevue. Pour ça, il faut faire pression sur le ministre et, si les médias et la FPJQ s’organisent pour mettre un peu de pression, peut-être que ça va donner des résultats. »

En vertu de la Loi sur les cités et villes, les maires ont le pouvoir de maintenir l’ordre et le décorum dans leur conseil, ce qui leur permet d’expulser toute personne qui troublerait l’ordre. La porte est ouverte à certains abus, comme le souligne le mémoire de l’équipe de Mark Bantey. « Nous pouvons constater que ce pouvoir est assez large et peut donc mener à une large interprétation de la part des fonctionnaires municipaux. C’est pourquoi certains journalistes se font expulser d’une séance du conseil pour toutes sortes de raisons. »

Le mémoire incite les journalistes à s’adresser à la CDPDJ « pour lui indiquer que les règlements municipaux sont, à leur avis, édictés en violation des principes garantis par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [qui protège le droit du public à l’information, à l’article 44] ».

Mark Bantey soutient qu’il y a de bonnes chances que la CDPDJ produise un avis qui penche en faveur des journalistes, devant le nombre de cas où les journalistes ont été expulsés de conseils municipaux ou ont été empêchés d’enregistrer les séances.

La CDPDJ pourrait à son tour s’adresser au gouvernement québécois « pour qu’il réforme la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec et qu’il fasse pression sur les municipalités pour qu’elles [reconnaissent] le caractère public des séances du conseil municipal », précise le document.

Le groupe de Me Bantey conclut en soulignant que « les pressions faites par les journalistes jouent un rôle crucial dans la résolution du problème », rappelant d’ailleurs que la FPJQ avait réussi, en 2014, à faire plier la municipalité de Cacouna, qui a retiré son règlement qui limitait le travail des journalistes.

La FPJQ à l’heure des choix

Après avoir pris connaissance du mémoire, le comité municipal de la FPJQ, formé de cinq journalistes, a cru bon de recommander au conseil d’administration de la FPJQ d’aller de l’avant avec cette démarche devant la CDPDJ. Avec un avis de la commission en main, la FPJQ pourrait plus efficacement faire pression sur le gouvernement ou entamer toute autre démarche judiciaire.

Il revient maintenant au conseil d’administration de la FPJQ de décider s’il se rallie à cette option ou s’il préfère tenir compte de l’autre option présentée dans le mémoire, celle de contester les règlements.

La FPJQ pourrait effectivement choisir de s’adresser directement aux tribunaux de droit commun pour faire invalider des règlements en vigueur. Mais, selon Me Bantey, cela ne pourrait se faire que si un règlement interdit très clairement la présence des journalistes dans la salle du conseil ou s’il est clairement stipulé que l’enregistrement des séances est interdit. Sinon, « c’est plus incertain », souligne l’avocat.

Le mémoire souligne que les tribunaux n’ont pas toujours tiré les mêmes conclusions sur ce sujet. Ils ont reconnu, en 1987, le pouvoir du maire de refuser qu’on enregistre les séances du conseil sur un magnétophone, en se référant à son pouvoir de maintien de l’ordre et du décorum. Quelques années plus tôt, en 1984, la cour avait toutefois exprimé un doute par rapport à la légalité de l’interdiction d’enregistrer des séances d’un conseil municipal sans une autorisation spéciale de la Ville. « [La cour] doutait qu’interdire d’enregistrer la séance avec un appareil silencieux ait pour but d’assurer l’ordre et le décorum, mais que le but fût plutôt de contrôler la diffusion des débats publics », ajoute le mémoire.

La Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui protègent la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse, pourraient être utilisées pour faire invalider des règlements qui empêcheraient très clairement le travail des journalistes.

L’avantage de cette démarche, c’est qu’il y a un renversement du fardeau de la preuve : c’est aux municipalités de prouver que le règlement s’inscrit dans le cadre d’un objectif « réel et urgent » et que la restriction au droit prévu par la Charte est proportionnelle à l’objectif.

La FPJQ étudie encore ses options.

« En parallèle, le comité prépare la confection d’un guide explicatif pour les élus, ainsi qu’une trousse d’outils pour les journalistes qui se retrouvent dans des situations où on leur refuse d’enregistrer une séance du conseil municipal », ajoute le président de la FPJQ, Stéphane Giroux.

-30-