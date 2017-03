Gabrielle Brassard-Lecours, responsable de l’information et cofondatrice de Ricochet, a pris la parole dans le cadre d’un panel portant sur les médias francophones numériques émergents, cette semaine, à Tours, dans le centre-ouest de la France

Organisée par l’association Journalisme et Citoyenneté, la 10e édition des Assises du journalisme de Tours se poursuit jusqu’à demain (vendredi) et propose des ateliers, des rencontres, et des débats. Elles sont destinées aux professionnels et au grand public de partout en francophonie.