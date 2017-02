Commission Chamberland

Crédit photo | FPJQ Crédit photo | FPJQ

Une coalition d’organismes de défense de la liberté de la presse a demandé d’agir à titre d’intervenante à la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. Le bureau de Washington de Reporters sans frontières (RSF), le Committee to Protect Journalists (CPJ), de New York, et l’organisme Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) de Toronto souhaitent y apporter leur expertise en matière de protection des sources journalistiques.

La coalition, qui sera représentée pro bono par l’avocat Karim Renno, de la firme Renno & Vathilakis à Montréal, souhaite prendre la parole afin de rappeler aux autorités le caractère essentiel d’une presse libre et à l’abri de toute forme de surveillance.

« Depuis les révélations de la surveillance de plusieurs journalistes dont Patrick Lagacé par la police de Montréal, nous sommes très préoccupés par le fait que le Canada vit une crise au niveau de la liberté de presse », a affirmé la directrice des communications de RSF, Margaux Ewen. « Ces faits — ce ne sont pas les seuls, il y a également le dossier qui oppose VICE News à la GRC — sont très graves pour le Canada, un pays démocratique censé défendre la liberté de la presse. Non seulement cela peut entraîner une perte de confiance envers les journalistes, cela peut également les mettre en danger, eux et leur travail. »

La FPJQ a aussi demandé le statut d’intervenante à la commission, le 16 février. La date d’ouverture des audiences n’a pas encore été annoncée.