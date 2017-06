Offre d’emploi – Directeur général de la FPJQ

Date limite: 20 juillet 2017

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), le plus important regroupement de journalistes au Canada avec près de 2000 membres, est à la recherche d’un directeur général, un poste à temps plein.

La FPJQ, fondée en 1969, a pour mission de défendre la liberté de la presse et le droit du public à l’information. À ce titre, la Fédération prend publiquement position sur d’importants enjeux de société, comme la protection des sources confidentielles des journalistes et l’accès à l’information gouvernementale. Elle offre également des services à ses membres, par exemple des sessions de perfectionnement, l’organisation d’un congrès annuel et l’attribution de divers prix et bourses.

Sous l’autorité du comité exécutif et du conseil d’administration, le directeur général:

Contribue à l’élaboration des prises de position et des stratégies d’action;

Rédige les communiqués et les mémoires reflétant les prises de positions;

Représente au besoin la Fédération auprès de ses interlocuteurs;

Supervise et développe l’offre de services aux membres;

Assume l’organisation des diverses activités incluant le congrès annuel;

Dirige le travail des deux autres employés permanents et des contractuels;

Gère les communications et la publicité de la Fédération: rédaction d’une infolettre hebdomadaire, site Internet, etc.

Gère un budget de 450 000$, effectue des recherches de financement, prépare les prévisions budgétaires et assure le suivi des décisions financières.

La FPJQ est à la recherche d’une personne:

Qui possède une formation universitaire dans un domaine relié;

Qui possède une expérience en journalisme ou, à défaut, une connaissance approfondie du milieu et de ses enjeux;

Qui manifeste un excellent sens politique;

Qui a beaucoup d’initiative et sait être autonome et polyvalente;

Qui fait preuve d’un caractère rassembleur;

Qui possède une excellente maîtrise écrite et orale du français;

Bilingue;

Capable d’exécuter ses tâches avec rapidité dans un fréquent climat d’urgence;

Qui connaît et maîtrise les outils de bureautique, les réseaux sociaux et manifeste un intérêt pour les technologies web;

Qui est disponible en dehors des heures de travail normales.

Les candidats détenant une expérience pratique dans les associations ou groupes d’intérêt seront considérés.

Condition particulière

Sa directrice générale quittant ses fonctions le 1er septembre, la FPJQ veut assurer une transition harmonieuse et efficace. La personne choisie devra pouvoir entrer en fonction le lundi 21 août pour une formation de deux semaines, avant d’assumer pleinement son nouveau rôle.

Traitement

La FPJQ offre un milieu de travail stimulant dans l’univers des médias en perpétuelle mouvance où les défis d’adaptation ne manquent pas. La Fédération offre une rémunération proportionnelle à ses moyens.

Date limite pour faire parvenir sa candidature: le jeudi 20 juillet, 17h.

Faites parvenir votre candidature à candidatures@fpjq.org

L’utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à l’alléger et inclut autant les hommes que les femmes.