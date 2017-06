États-Unis

Le New York Times (NYT) a éliminé le rôle d’ombudsman. Elyzabeth Spayd, en poste depuis l’an dernier, quittera ses fonctions ce vendredi et son poste ne sera pas renouvelé.

« La responsabilité de l’ombudsman – de servir comme représentant du lecteur – est devenue plus large que celui d’un seul bureau, » a affirmé l’éditeur du NYT, Arthur Sulzberger, dans un mémo envoyé aux employés, dont le HuffPost a obtenu copie.

En tout, six personnes auront occupé ce poste au réputé quotidien, un rôle créé en 2003 à la suite de l’affaire de plagiat du journaliste Jayson Blair.

Plusieurs grands médias américains, dont le Washington Post, ont déjà cessé d’assurer le rôle d’ombudsman, la voix indépendante qui sert de lien entre le public et la salle de nouvelles et qui assure le respect de la déontologie journalistique.

Ces fermetures des dernières années surviennent dans un contexte où les États américains ne possèdent plus de conseils de presse, le dernier ayant fermé ses portes en 2014.

Si certains évoquent que les réseaux sociaux permettraient au public de jouer le rôle du chien de garde des médias, annulant ainsi le besoin d’ombudsmans, d’autres, comme l’ancienne ombudsman du NYT, Margaret Sullivan, rappellent que l’ombudsman a le pouvoir unique d’obtenir des réponses de la direction du média :

3. The one thing an ombud or public editor can almost always do is hold feet to the fire, and get a real answer out of management.

— Margaret Sullivan (@Sulliview) 31 mai 2017