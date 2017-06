Crédit photo | La Presse canadienne

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a lancé à la mi-mai un appel de demandes pour un nouveau service télévisé de nouvelles destinées aux différentes communautés ethniques canadiennes.

« Les communautés ethniques et allophones du Canada n’ont pas accès à suffisamment d’émissions de nouvelles et d’information multilingues présentées d’un point de vue canadien », affirme le président et premier dirigeant du CRTC, Jean-Pierre Blais.

Le service télévisé numérique de base pourrait comprendre une programmation nationale multilingue et multiethnique incluant des nouvelles et de l’information dès 2020, sans frais additionnels.

Afin de répondre à ce besoin « urgent », le CRTC a approuvé la licence et la distribution obligatoire d’OMNI Regional, un service multilingue et multiethnique de Rogers Media, sur tous les forfaits de télévision numérique de base du pays. Au Québec, le signal sera fourni par ICI Québec.

Le CRTC craint toutefois qu’OMNI Regional ne réponde pas entièrement aux besoins et lui a donc accordé une licence temporaire de trois ans. « Rogers devra pallier les lacunes de son service OMNI et se mesurer à d’autres demandeurs pour avoir le privilège de rejoindre l’ensemble des Canadiens », a précisé M. Blais.

Plus d’information :