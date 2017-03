Bientôt chez vous

Avant-goût de l’édition du Trente, Hiver 2017 Avant-goût de l’édition du Trente, Hiver 2017

La nouvelle édition du Trente, avec ses airs de conquête galactique, atterrira bientôt chez les membres et ses abonnés, après s’être bravement attaquée au dangereux monde des faits alternatifs.

Le directeur du Trente, Alain Saulnier, tirera bientôt sa révérence, après 2 ans de loyaux services. Il cède le flambeau à Martine Lanctôt et signe son dernier billet.

Dans cette édition

• Dossier spécial « Vérités et mensonges »

– Au coeur des fausses nouvelles et de la contre-attaque des journalistes, par Benoîte Labrosse

– «Science, rumeurs et médias», signé Pierre Sormany

– La chronique de Pierre Trudel

– Le lexique des vérités, mensonges et demi-vérités, de Monique Dumont et Jeff Yates

• La commission Chamberland vue par des journalistes espionnés

• Les attentes et les craintes des journalistes face à cette commission qui devrait avant tout assurer la protection des sources journalistiques

• La fin des avis publics dans les journaux imprimés

• Photojournalisme : Google n’est pas un bar ouvert

• Un an après avoir repris les rênes du Devoir, le directeur, Brian Myles, fait le point

• Le dernier billet d’Alain Saulnier à titre de directeur du Trente

• Et bien plus…