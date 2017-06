Crédit photo | Radio-Canada

L’équipe de R&D numérique de Radio-Canada est le sujet d’un portrait dans le réputé Nieman Lab, le «think tank» en journalisme de l’Université Harvard.

Parmi les membres de la FPJQ qui ont contribué à l’accélérateur d’idées et au projet Chatbot du diffuseur public francophone, on retrouve Marie-Ève Maheu, Paul-Éric Dumontier, Éric Larouche, et Xavier Kronström Richard.

Lire le texte « How 80-year-old Radio-Canada, the French-language arm of the CBC, is driving innovation from within »