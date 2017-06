Prix d'excellence en publication numérique 2017

Naël Shiab

La Fondation des prix pour les médias canadiens a annoncé les lauréats des Prix d’excellence en publication numérique qui reconnaissent l’excellence du contenu produit par les médias numériques canadiens.

Naël Shiab, membre de la FPJQ et de son conseil d’administration, a remporté le prix d’excellence du talent émergent, une nouvelle catégorie instaurée cette année. Ce prix vise à honorer un jeune professionnel du milieu démontrant un talent remarquable et un grand potentiel dans un ou plusieurs secteurs de la publication numérique canadienne.

Les membres du jury n’ont pas tari d’éloges à l’égard du jeune journaliste :

« Naël Shiab est une étoile brillante dans le monde du journalisme. Il allie la curiosité et le scepticisme d’un journaliste à la créativité et la pensée trois dimensionnelle d’un codeur pour créer des reportages de données remarquables, qui éclairent, informent et divertissent. Naël représente l’avenir de la profession. Plus il y a de journalistes comme Naël Shiab, mieux informée est la population ».

En plus d’obtenir le Prix d’excellence, talent émergent, Naël Shiab a récolté l’argent dans la catégorie Innovation de l’année grâce à « Allez-vous être remplacé par un robot ? Demandez-le à… notre robot ! » publié par L’actualité.

