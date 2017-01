Mot du président

Par Jean-Thomas Léveillé, président par intérim de la FPJQ, reporter à La Presse

Des croissants, des fruits et du café. C’est ce qui nous attend le samedi matin, aux bureaux de la FPJQ, quand se réunit le conseil d’administration, toutes les six semaines.

Quelques mines endormies et d’autres, tout sourire, qui ont en commun la volonté de veiller à la défense du travail journalistique, de s’attaquer à ce qui l’entrave.

C’est un travail de l’ombre, certes prenant, mais ô combien essentiel.

Au cours de l’année qui vient, la FPJQ continuera de se battre pour une meilleure protection des sources journalistiques, pour une réforme de la bien mal nommée Loi sur l’accès à l’information, pour la transparence policière, pour que les citoyens de partout au Québec, à travers nous, soient informés de ce qui se passe à leur conseil municipal, que certaines administrations qui confondent démocratie et monarchie souhaiteraient tenir à huis clos.

En siégeant au conseil d’administration de la FPJQ, nous contribuons à des avancées concrètes pour le droit du public à l’information : défendre les sonneurs d’alarme ; interpeller le gouvernement sur plusieurs enjeux, dont la Loi sur l’accès à l’information ; demander au Service de police de la Ville de Montréal de revenir sur sa décision de priver les journalistes d’un accès aux ondes policières ; dénoncer les entraves au travail des journalistes ; organiser une soirée de financement annuelle, car nous ne roulons pas sur l’or ; et j’en passe.

Tout ça en plus du travail inhérent à toute organisation comme la nôtre : planification du budget, vérifications comptables, révision de notre processus électoral, embauche du personnel, rencontre des précieux partenaires médias qui contribuent au financement de la fédération, etc.

Bref, il y en a, du travail. Or, les candidats ne se bousculent pas toujours au portillon quand viennent, chaque année, les élections au c.a.

Le Québec compte quelques milliers de journalistes, un bassin amplement suffisant pour trouver 13 délégués qui sauront brillamment défendre leurs pairs.

En ce qui me concerne, j’entends demeurer au sein du conseil d’administration, mais pas à titre de président ; mes propres obligations familiales et professionnelles font en sorte que mon implication actuelle est le maximum que je puisse faire.

J’ai accepté avec plaisir de tenir le gouvernail jusqu’aux prochaines élections et je m’engage à épaule pleinement celui ou celle qui prendra le poste.

D’ici là, je peux compter sur le soutien au conseil exécutif de la doyenne du c.a., Valérie Gaudreau, qui a accepté de prendre la vice-présidence jusqu’en novembre, et de notre fidèle secrétaire-trésorière Benoîte Labrosse, impliquée depuis tant d’années.

Au nom de tous les membres, je tiens également à remercier Lise Millette pour son implication de longue date à la fédération, dont les 18 derniers mois à titre de présidente, et lui souhaiter le plus grand des succès dans ses nombreuses autres responsabilités.

Je ne doute pas qu’on trouvera une présidente ou un président qui représentera la profession et défendra avec conviction la liberté de presse. Que les candidats se présentent !

Ce sera un plaisir de partager croissants, fruits et café avec vous.

Rendez-vous à Saint-Sauveur

La FPJQ s’acquitte d’une autre tâche, et non la moindre : l’organisation du congrès annuel.

Piloté encore une fois de main de maître cette année par notre toute nouvelle vice-présidente, Valérie Gaudreau, le comité organisateur n’a pas chômé.

Le thème principal du congrès de cette année, qui se tiendra à Saint-Sauveur, marque un retour aux sources : le rôle de chien de garde du journaliste.

Comment se tenir debout devant le spin ? Devant la surinformation ? Devant les entraves et les pressions ? Comment nourrir le chien de garde qui est en nous ?

L’enquête journalistique n’est pas réservée aux médias à gros budgets : l’étincelle peut briller en nous tous.

Nous n’existons pas pour recracher des communiqués de presse ; nous existons pour que le public connaisse ce qui se cache derrière eux, pour que le pouvoir rende des comptes au public.

Le congrès sera l’occasion de rallumer cette étincelle, de partager nos meilleurs coups, de collaborer et de débattre pour être encore plus pertinents et d’apprendre de collègues, d’ici et d’ailleurs, les meilleures pratiques du moment.

Les 40 du Trente

Le magazine que vous tenez entre les mains fête ses 40 ans cette année.

Le survol historique exhaustif des sujets abordés au cours des quatre dernières décennies, préparé par Monique Dumont, vous fera constater que si le métier évolue et amène son lot de défis nouveaux, les préoccupations des journalistes tournent toujours autour des mêmes enjeux : la précarité, la concentration des médias, les pressions des communicateurs, les évolutions technologiques et j’en passe.

Les nombreux membres du comité de rédaction du Trente à travers les années méritent qu’on souligne leur travail acharné pour maintenir le magazine en vie et en faire une publication pertinente pour la communauté journalistique québécoise.

Longue vie au Trente !