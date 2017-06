Crédit photo | Annik MH de Carufel / Le Devoir

Si les médias sociaux sont une source d’information de plus en plus importante, les médias traditionnels restent un gage de fiabilité. C’est ce que révèle l’édition 2017 du Digital News Report, une enquête internationale sur la consommation et les attitudes des internautes relativement à l’information en ligne, publiée le 21 juin.

Des internautes de plus de 36 pays, dont le Canada, y ont participé. Le rapport est disponible en ligne.

Pour plus d’informations: