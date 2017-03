Perfectionnement

Source | site Internet Planète F Source | site Internet Planète F

Mariève Paradis est éditrice et cofondatrice de Planète F Magazine.

Journaliste depuis plus de 10 ans, elle est récipiendaire de la Bourse Fernand-Seguin en vulgarisation scientifique en 2008 et boursière en journalisme des Instituts de recherche en santé du Canada en 2012. Elle travaille comme journaliste à la pige sur le web depuis 2004, chez TC Média et à Radio-Canada en plus de cumuler des mandats de recherche dans les médias électroniques.

Description et objectifs

Alors que tout le monde parle de virage numérique pour les médias, quels sont les modèles d’affaires possibles? Qui réussit à tirer son épingle du jeu dans le numérique? Existe-t-il d’autres façons moins traditionnelles de rentabiliser l’information?

En faisant le tour des différents modèles et des rapports sur l’état des médias, on peut dégager certaines tendances qui permettent de mieux comprendre l’écosystème du numérique. Dans cet atelier, la formatrice ciblera ces tendances en plus d’exposer certains modèles moins conventionnels.

L’objectif est de connaître les enjeux liés à la monétisation des contenus pour les journalistes indépendants, petits et grands éditeurs.

Où et quand

Le mardi 11 avril 2017 de 18h30 à 20h30 , à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis