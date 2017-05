Marine Le Pen. Crédit photo | Le Monde

Une quinzaine de médias se sont vus interdire l’accès à la soirée du Front national (FN) pour le second tour de l’élection présidentielle le 7 mai. Mediapart, Rue89, Charlie Hebdo, StreetPress, Politico, The Atlantic et Buzzfeed se sont entre autres fait répondre par le parti de Marine Le Pen qu’il s’agissait d’une question de « places limitées ».

Mis au courant de cette exclusion, les rédactions de Libération, du Monde, de L’Humanité, des Inrocks, de L’Obs, de l’agence Bloomberg et de la RTBF ont choisi de « boycotter » l’événement.

« Par solidarité pour nos confrères, la rédaction de Libération, qui ne sait pas à l’heure où nous écrivons ces lignes si elle est touchée par cette mesure, a décidé de ne pas se rendre à la soirée organisée par le parti d’extrême droite. Ces mesures antidémocratiques et contraires à la liberté d’informer doivent cesser, comme l’intimidation des journalistes dans les meetings », a écrit le directeur adjoint de Libération, Johan Hufnagel, sur le site web du quotidien.

Entre les deux tours de l’élection présidentielle, une trentaine de médias, dont l’Agence France-Presse ont signé une pétition protestant contre la décision du Front national de « choisir les médias autorisés à suivre Marine Le Pen ». Ils dénonçaient « une entrave à la liberté » d’informer.

