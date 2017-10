Invitation

La FPJQ invite ses membres à une soirée de la pige dédiée à la radio, à Montréal. Les cadres de différentes stations de radio expliqueront pourquoi et dans quelles circonstances ils ont recours à des pigistes. Ils exposeront les possibilités d’emploi et de collaboration dans leur média et leur réseau.

Les journalistes qui souhaitent explorer de nouvelles possibilités professionnelles pourront poser des questions. Il s’agit d’une occasion idéale pour élargir son réseau de contacts et même se faire remarquer.

Les cadres :

Arnaud Larsonneur, directeur général de CIBL

Martin Bougie, directeur général de l’Association des radios communautaires du Québec

Patrick Bégin, directeur de l’information, et Nadia Jawhar, directrice de la programmation, Cogeco nouvelles

Ginette Viens, Première directrice | Nouvelles – Déploiement journalistique, Société Radio-Canada

Où et quand :

Lundi le 30 octobre de 18h30 à 20h30 , au bureau de la FPJQ, 1012, avenue Mont-Royal Est, bureau 105, à Montréal.

Coût :

10$ (taxes en sus)

À noter : cette activité liée à l’emploi est réservée aux membres de la FPJQ.

