Invitation

Crédit Photo | Michaël Monnier – Le Devoir Crédit Photo | Michaël Monnier – Le Devoir

La FPJQ invite ses membres à une soirée de la pige dédiée aux magazines, à Montréal. Les cadres de différentes publications expliqueront pourquoi et dans quelles circonstances ils ont recours à des pigistes. Ils exposeront les possibilités d’emploi et de collaboration dans leur média et leur réseau.

Les journalistes qui souhaitent explorer de nouvelles possibilités professionnelles pourront poser toutes leurs questions. Il s’agit d’une occasion idéale pour élargir son réseau de contacts et se faire remarquer.

Les cadres qui seront présents :

Julie Buchinger , Rédactrice en chef, Elle Québec

, Rédactrice en chef, Elle Québec Priscilla Franken , Directrice de contenu multiplateforme, Conseiller

, Directrice de contenu multiplateforme, Conseiller Charles Grandmont , Rédacteur en chef, L’actualité

, Rédacteur en chef, L’actualité Marie Lambert-Chan , Rédactrice en chef, Québec Science

, Rédactrice en chef, Québec Science Noémie Larouche , Rédactrice en chef, Curium magazine

, Rédactrice en chef, Curium magazine Judith Olivier , Rédactrice en chef adjointe, Nouveau Projet

, Rédactrice en chef adjointe, Nouveau Projet Jacques Sennechael, Rédacteur en chef, Vélo Mag

Où et quand :

Lundi le 27 février, de 18h30 à 20h30, à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coût :

10$ plus taxes

À noter : cette activité liée à l’emploi est réservée aux membres de la FPJQ.

Pour devenir membre

Réservation obligatoire avant le 24 février 2017.