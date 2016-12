Le photographe et membre de la FPJQ Michel Huneault lancera son livre «La longue nuit de Mégantic» dans les prochains jours au Québec:

– Le 15 décembre à la Librairie Canaille, à Lac-Mégantic, de 18:30 à 20:00.

– Le 20 décembre à la galerie Pierre François Ouellette art contemporain, à Montréal, de 18:00 à 20:00.

Présenté au Québec, au Canada et à l’international, le travail du photographe est maintenant publié sous forme de recueil intimiste. L’ouvrage porte sur l’évolution du deuil et du traumatisme causé par la tragédie, sous l’angle de la nuit. Le livre bilingue propose une cinquantaine de photographies, des témoignages et un texte d’accompagnement rédigé par Laurence Butet-Roch.

